Более 3 миллионов человек проголосовали на предварительном голосовании "Единой России" Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Год от года растёт количество участников предварительного голосования: в 2025 году было подано 22 509 заявлений, зарегистрировано — 21 336, заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на пресс-конференции в ТАСС по предварительным итогам ПГ.

«Это реально конкурентная процедура. Во многих субъектах были достаточно жаркие баталии, нужно было убедить избирателей в том, что избиратель должен отдать голос именно за этого кандидата. Мы уже в горячей поре подготовки к Единому дню голосования-2025. И сейчас мы определяем сильнейшего на каждом избирательном округе, кого партия будет поддерживать. А потом начнётся активная избирательная кампания, где мы будем конкурировать с представителями от других партий», — сказал Владимир Якушев.

Портрет кандидата предварительного голосования партии выглядит следующим образом: 44% — женщины, 29% — молодёжь до 35 лет, 10% — действующие депутаты. Среди них представители малого и среднего бизнеса — 31%, сферы образования — 20%, здравоохранения — 7%, культуры — 5%, общественники — 6%, представители государственного и муниципального управления — 4%, ЖКХ — 4%, пенсионеры — 4%, студенты — 3%, самозанятые — 2%, безработные — 5%. Беспартийных кандидатов — 55%, из них 33% — сторонники «Единой России».

К моменту выдвижения все победители предварительного голосования должны стать членами или сторонниками партии, подчеркнул секретарь Генсовета.

По данным Владимира Якушева, выбор на предварительном голосовании сделали более 3 миллионов человек — явка по сравнению с 2020 годом выросла на 6,1%.

В предварительном голосовании в Нижегородской области свой выбор сделали 122 261 человек, победу одержали 199 кандидатов. Среди них — 12 участников специальной военной операции, которые продолжат борьбу на осенних выборах. Об этом сообщил заместитель председателя Законодательного собрания, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Алексей Антонов.

Что касается Нижнего Новгорода, явку в 10% преодолели округа № 7, 8, 22, 23, 24 и 30.

«Из действующих депутатов самую высокую поддержку получил ветеран специальной военной операции Евгений Александрович Чинцов, за которого проголосовали 64,07% избирателей, что в абсолютных показателях составило 1979 голосов», - отметил Алексей Антонов.

Напомним, с 9 по 11 июня пройдёт предварительное голосование по одномандатным округам № 36, 37, 38 и 39 (территория Кстовского муниципального округа). Регистрация кандидатов открыта, формируются списки избирателей.

В этом году в Единый день голосования выборы состоятся в 57 субъектах — всего пройдут 227 кампаний.

«Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путём открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — это обязательная норма для всех кандидатов от партии. Кандидатами могут стать как члены и сторонники партии, так и беспартийные.