Нижегородская область укрепляет стратегическое партнерство и культурный диалог с Китаем Политика

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

Нижегородская область укрепляет стратегическое партнерство по разным направлениям и культурный диалог с Китайской Народной Республикой. Вопросы сотрудничества обсуждались 26 мая в Нижегородском кремле в ходе встречи полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с делегацией во главе с членом политбюро, секретарем политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином.

Во встрече также приняли участие заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева и представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития торгово-экономических связей, а также сотрудничество в сфере промышленности, образования и культуры.

Игорь Комаров отметил динамичное развитие отношений между регионами ПФО и Китайской Народной Республикой. Он подчеркнул, что внешнеторговый оборот между Китаем и регионами округа демонстрирует устойчивый рост, не уступая общероссийским показателям. Так, в 2024 году он составил почти 7%, в первом квартале 2025 года превысил 2%.

«Доля ПФО в общем объеме товарооборота РФ с Китаем составляет около пяти процентов, и мы видим значительный потенциал для дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества. Разнообразная экономическая специализация регионов округа открывает широкие возможности для китайских партнеров в различных отраслях, включая промышленное производство, логистику, сельское хозяйство и добычу полезных ископаемых», – сказал Игорь Комаров.

Полпред президента России и секретарь ЦК КПК обсудили сотрудничество в образовательной сфере. Доля китайских студентов в учебных заведениях ПФО остается традиционно высокой. В 2024 году более 3,9 тысячи студентов из КНР обучалось в вузах округа, из них около 10% - в Нижегородской области. Игорь Комаров отметил, что на недавнем VIII Форуме Ассоциации вузов «Волга-Янцзы» ректоры университетов Приволжского федерального округа с воодушевлением приняли высказанную лидерами стран, президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, инициативу провести двусторонние Годы образования.

«В этот раз мы специально выбрали Нижегородскую область как одну из остановок в рамках моего визита. Нижегородская область впечатляет нас своей красотой, пейзажами, богатой историей и культурным разнообразием. Конечно, мы хорошо знали о Нижнем Новгороде, который ранее был известен как город Горький, и своими глазами увидели, насколько он преобразился. Нижегородская область не только прекрасна своими природными пейзажами, но и имеет долгую историю и великолепную культуру, которые оставили у нас очень прекрасное и глубокое впечатление. Хочу отметить, что у этого города есть колоссальный потенциал для дальнейшего развития», - сказал Чэнь Вэньцин.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече представил основные направления сотрудничества региона с КНР и перспективы партнерства.

«Нижегородская область является важным центром деловой активности в европейской части России. На протяжении последних лет экономика региона демонстрирует крайне высокую устойчивость ко всем внешним вызовам. И, несмотря на то, что Нижегородскую область и Китай разделяют тысячи километров, у нас тесные и очень тёплые дружеские связи. Китайская Народная Республика – один из стратегических партнёров нашего региона. За 15 лет мы увеличили обоюдный товарооборот почти в 18 раз. Мы, безусловно, ценим уже имеющиеся связи с Китаем, но стремимся к их качественному развитию и установлению новых отношений. В числе перспективных направлений сотрудничества – судостроение, автопром, химия и нефтехимия, информационные технологии. Мы готовы выстраивать эффективные отношения с китайскими инвесторами на выгодных для обеих сторон условиях», - отметил Глеб Никитин.

Чэнь Вэньцин, в свою очередь, подчеркнул, что КНР заинтересована в расширении сотрудничества с Нижегородской областью в промышленной сфере.

«Мы восхищаемся достижениями сотрудничества и считаем, что это результат стратегического руководства и высокой степени открытости Нижегородской области. У вас четкий курс будущего развития, следуя которому вы обязательно добьетесь еще больших успехов. Такие сферы, как химическая промышленность, автопром, информационные технологии, демонстрируют очень высокий уровень развития, и в регионах формата «Волга-Янцзы» мы, безусловно, сможем найти новые точки соприкосновения. Также считаем необходимым укреплять торгово-экономическое сотрудничество и наращивать взаимодействие в правовой сфере, поскольку от правовых условий напрямую зависит бизнес-климат», - сказал Чэнь Вэньцин.

Помимо официальной встречи для китайской делегации была организована обширная культурная программа, позволившая гостям ознакомиться с историей, культурным наследием и достопримечательностями Нижнего Новгорода.

В рамках визита делегация посетила Нижегородский государственный художественный музей, выставку военной техники и экспозицию «Великая страна – Великая Победа. 1941-1945». Гости поднялись на колокольню Спасо-Преображенского собора, прогулялись по самой территории Кремля. В завершение дня делегация посетила Стрелку и концертный пакгауз. В ходе экскурсии их сопровождали заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев и министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева.

Представители КНР возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». В мероприятии приняли участие военнослужащие взвода почётного караула Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии.