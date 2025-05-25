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Политика

Китайская делегация налаживает сотрудничество с Нижегородской областью

26 мая 2025 13:00  [492] Политика
Китайская делегация налаживает сотрудничество с Нижегородской областью

Фото: Кира Мишина

В Нижний Новгород прибыла делегация Китайской Народной Республики во главе с Чэнь Вэньцином — членом политбюро и секретарем политико-юридической комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Визит начался 25 мая 2025 года в нижегородском аэропорту. Делегацию КНР встречали заместитель полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев, министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева и представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

Со стороны Китая на приёме присутствовали чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй и генеральный консул КНР в Казани Сян Бо.

Олег Машковцев подчеркнул, что приезд высокопоставленного представителя КНР — значимое событие для всего округа. По его словам, это отражает активное развитие стратегического партнерства между странами и готовность к расширению сотрудничества на различных уровнях.

Министр Ольга Гусева напомнила, что почти год назад регион уже принимал министра иностранных дел Китая Ван И. По её мнению, текущий визит подтверждает устойчивый характер межрегионального взаимодействия и нацелен на дальнейшее укрепление двусторонних связей.

Программа пребывания делегации предусматривает обсуждение ключевых направлений взаимодействия с полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым, а также знакомство с культурным потенциалом региона.

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Теги:
Международное сотрудничество Полномочный представитель Президента РФ
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