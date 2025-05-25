Нижегородец погиб после съезда в кювет в Выксе

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27 мая на трассе Шиморское - Тамболес в городском округе Выкса произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.
22-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2109, съехал с дороги на третьем километре трассы. В результате ДТП транспортное средство опрокинулось.
Пострадавший скончался в карете скорой помощи по пути в медицинское учреждение.
Все обстоятельства и причины случившегося в настоящее время выясняются.
Ранее сообщалось, что 16-летний подросток на питбайке сбил 3-летнего ребенка на пешеходном переходе, пытаясь избежать столкновения с автомобилем в Урене.
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