Нижегородец погиб после съезда в кювет в Выксе Происшествия

Фото: ГИБДД России по Нижегородской области

27 мая на трассе Шиморское - Тамболес в городском округе Выкса произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.

22-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2109, съехал с дороги на третьем километре трассы. В результате ДТП транспортное средство опрокинулось.

Пострадавший скончался в карете скорой помощи по пути в медицинское учреждение.

Все обстоятельства и причины случившегося в настоящее время выясняются.

Ранее сообщалось, что 16-летний подросток на питбайке сбил 3-летнего ребенка на пешеходном переходе, пытаясь избежать столкновения с автомобилем в Урене.