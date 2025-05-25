19 пляжных зон будут работать летом в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Интернет проведут в 37 нижегородских сел и деревень в 2025 году
"Демографический спецназ" появился в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 мая 2025 12:23  [12] Аномальная жара идет в Нижегородскую область
27 мая 2025 12:21  [12] билайн запускает VoLTE-роуминг
27 мая 2025 11:25  [73] Регионам хотят дать право устанавливать свои правила проживания мигрантов
27 мая 2025 10:22  [156] Взносы на капремонт в Нижегородской области увеличатся на 4,5% с 1 июля
27 мая 2025 10:07  [153] Росприроднадзор проверяет полигоны "Ситиматик – НН" после жалоб и пожара
27 мая 2025 09:55  [153] Реконструкцию склона у Зеленского съезда планируют завершить летом
27 мая 2025 09:42  [211] Нижегородская область запускает модернизацию системы реабилитации инвалидов
27 мая 2025 09:00  [569] Нижегородские власти предложили узаконить профессию водителя автобуса
27 мая 2025 08:15  [201] План "Ковер" сняли в нижегородском аэропорту утром 27 мая
27 мая 2025 08:00  [202] Ограничения движения введены на четырех отрезках М-7 в Нижегородской области
Общество

Регионам хотят дать право устанавливать свои правила проживания мигрантов

27 мая 2025 11:25  [73] Общество
Регионам хотят дать право устанавливать свои правила проживания мигрантов

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области, архив

Партия "Новые люди" готовит к внесению в Госдуму законопроект, который позволит регионам устанавливать свои правила проживания для мигрантов. Об этом сообщил глава фракции Алексей Нечаев в интервью для телеканала "360".

Согласно инициативе, регионы смогут регулировать количество мигрантов, проживающих в одной квартире, а также предъявлять дополнительные требования к уровню владения русским языком. Кроме того, законопроект предусматривает квотирование расселения иностранцев по районам.

"Если количество мигрантов превысит 10% от жителей района, там больше нельзя будет снять жильё работающему иностранцу", — пояснил депутат.

Нечаев напомнил также про недавний инцидент в Санкт-Петербурге, когда мигрант ворвался в квартиру 76-летнего профессора с кувалдой и угрожал ему убийством из-за шума от ремонта в соседней комнате. По словам политика, подобные случаи недопустимы, и необходимо ужесточить условия проживания для иностранных граждан.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госдума Мигранты Миграция
Поделиться:
Новости по теме
23 мая 2025 20:32  [530] Нижегородка фиктивно прописала у себя более 20 мигрантов
20 мая 2025 18:08  [380] Эксперимент по контролю и учёту мигрантов стартовал в России
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных