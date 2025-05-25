Регионам хотят дать право устанавливать свои правила проживания мигрантов Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области, архив

Партия "Новые люди" готовит к внесению в Госдуму законопроект, который позволит регионам устанавливать свои правила проживания для мигрантов. Об этом сообщил глава фракции Алексей Нечаев в интервью для телеканала "360".

Согласно инициативе, регионы смогут регулировать количество мигрантов, проживающих в одной квартире, а также предъявлять дополнительные требования к уровню владения русским языком. Кроме того, законопроект предусматривает квотирование расселения иностранцев по районам.

"Если количество мигрантов превысит 10% от жителей района, там больше нельзя будет снять жильё работающему иностранцу", — пояснил депутат.

Нечаев напомнил также про недавний инцидент в Санкт-Петербурге, когда мигрант ворвался в квартиру 76-летнего профессора с кувалдой и угрожал ему убийством из-за шума от ремонта в соседней комнате. По словам политика, подобные случаи недопустимы, и необходимо ужесточить условия проживания для иностранных граждан.