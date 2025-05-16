Нижегородка фиктивно прописала у себя более 20 мигрантов

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Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в связи с выявленным фактом незаконной регистрации иностранных граждан в Арзамасском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
По имеющейся информации, 35-летняя жительница села Водоватово фиктивно поставила на миграционный учет 22 граждан ближнего зарубежья.
Женщина зарегистрировала приезжих в своем частном доме, заранее зная, что фактически они проживать по этому адресу не будут. Целью таких действий было получение незаконной финансовой выгоды.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.
Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит вплоть до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что 16 детей иностранных граждан хотят поступать в первые классы нижегородские школ.
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