Нижегородцам пообещали отремонтировать лестницу в Александровском саду Общество

Нижегородцы в соцсетях обратили внимание на неудовлетворительное состояние лестницы в Александровском саду. По словам горожан, ступени сильно потрескались, а местами даже отвалены. Речь идет о спуске в районе теннисных столов под открытым небом.

Представители АНО "Центр 800" рассказали, что информация о необходимости проведения ремонтных работ доведена до подрядной организации.

Лестницу обещают восстановить в течение двух месяцев. Администрация Нижегородского района взяла вопрос на контроль.

Напомним, что Александровский сад в числе других общественных пространств был благоустроен к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году. В 2023 году на территории этого сквера открыли памятник Николаю I.