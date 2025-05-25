Нижегородцам пообещали отремонтировать лестницу в Александровском саду

Нижегородцы в соцсетях обратили внимание на неудовлетворительное состояние лестницы в Александровском саду. По словам горожан, ступени сильно потрескались, а местами даже отвалены. Речь идет о спуске в районе теннисных столов под открытым небом.
Представители АНО "Центр 800" рассказали, что информация о необходимости проведения ремонтных работ доведена до подрядной организации.
Лестницу обещают восстановить в течение двух месяцев. Администрация Нижегородского района взяла вопрос на контроль.
Напомним, что Александровский сад в числе других общественных пространств был благоустроен к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году. В 2023 году на территории этого сквера открыли памятник Николаю I.
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