Благоустройство "Аллеи Дружбы" в Нижнем Новгороде завершится к июлю

В Нижнем Новгороде продолжается благоустройство "Аллеи дружбы", завершение работ запланировано на июль 2025 года.
Как сообщает pravda-nn.ru, проект реализуется в рамках программы "Среда 800" при участии "Центра 800" и Института развития городской среды Нижегородской области.
На данный момент уже выполнены планировочные земельные работы, подготовлены траншеи для электрокабелей, частично уплотнены основания будущих дорожек. Ведётся отсыпка и уплотнение песчаной подушки тротуаров, разметка под установку водоотводящих лотков, монтаж металлокаркаса лестниц, укладка геотекстиля и установка опалубки.
В дальнейшем планируется обустройство лестниц и пешеходных дорожек, установка освещения и малых архитектурных форм. Также в рамках благоустройства будет уложен новый асфальт, высажено около 200 кустарников и разбито 100 кв. метров цветников.
Аллея расположена между улицей Заломова и склонами над Похвалинским съездом, вблизи Благовещенского монастыря. После завершения работ она войдёт в состав единого пространства Парка 800-летия.
Ранее сообщалось, что на благоустройство сквера на Стрелке возле собора Александра Невского направят 275 млн рублей.
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