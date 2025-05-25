Военкоматы начали отбор нижегородцев в военные вузы Минобороны Общество

Фото: Военный комиссариат Нижегородской области

Военные комиссариаты Нижегородской области приступили к приему заявлений от кандидатов, желающих поступить в высшие учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщили в областном военкомате.

Как отметил военный комиссар Нижегородской области полковник Сергей Агафонов, военные вузы ждут молодых людей, готовых посвятить себя служению Родине.

"Военно-учебные заведения Минобороны ждут мужественных молодых людей, настоящих патриотов. Профессия офицера всегда была, есть и будет одной из самых уважаемых в нашем обществе", — подчеркнул он.

Поступление возможно для граждан в возрасте от 17 до 22 лет, не проходивших военную службу, а также до 24 лет — для тех, кто уже служил в армии. Кандидаты должны иметь полное среднее образование и соответствовать установленным требованиям по состоянию здоровья.

Будущим офицерам гарантирован ряд социальных льгот и компенсаций. В частности, они могут стать участниками программы военной ипотеки.

Получить подробную информацию и консультации можно в военных комиссариатах по месту жительства. Также работает горячая линия областного военкомата: 8 (831) 428-94-11 и 8-950-608-53-49. Специалисты принимают звонки по будням с 9:00 до 17:30.