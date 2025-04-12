Число нижегородских призывников с ожирением стремительно растет Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Число призывников с ожирением стремительно растет в Нижегородской области. С таким заявлением на пресс-конференции в НОИЦ выступил и.о. начальника Центра военно-врачебной экспертизы нижегородского военкомата Александр Бондаренко, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, у таких призывников военно-врачебная комиссия нередко фиксирует повышенные артериальное давление и уровень сахара в крови.

"Получается, у наших граждан молодого возраста уже сформированы или формируются такие тяжелые инвалидизирующие заболевания, как гипертоническая болезнь или сахарный диабет. Нас это волнует", - отметил Бондаренко.

Специалист также добавил, что часто у призывников фиксируются сердечно-сосудистые и костно-мышечные заболевания. Эти заболевания возникают из-за малоподвижного образа жизни.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области растет количество детей с ожирением.