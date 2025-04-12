Число нижегородских призывников с ожирением стремительно растет

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Число призывников с ожирением стремительно растет в Нижегородской области. С таким заявлением на пресс-конференции в НОИЦ выступил и.о. начальника Центра военно-врачебной экспертизы нижегородского военкомата Александр Бондаренко, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
По его словам, у таких призывников военно-врачебная комиссия нередко фиксирует повышенные артериальное давление и уровень сахара в крови.
"Получается, у наших граждан молодого возраста уже сформированы или формируются такие тяжелые инвалидизирующие заболевания, как гипертоническая болезнь или сахарный диабет. Нас это волнует", - отметил Бондаренко.
Специалист также добавил, что часто у призывников фиксируются сердечно-сосудистые и костно-мышечные заболевания. Эти заболевания возникают из-за малоподвижного образа жизни.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области растет количество детей с ожирением.
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