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Общество

Число нижегородских призывников с ожирением стремительно растет

14 апреля 2025 15:14  [160] Общество
Нижегородские врачи обеспокоены ростом ожирения у призывников

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Число призывников с ожирением стремительно растет в Нижегородской области. С таким заявлением на пресс-конференции в НОИЦ выступил и.о. начальника Центра военно-врачебной экспертизы нижегородского военкомата Александр Бондаренко, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

По его словам, у таких призывников военно-врачебная комиссия нередко фиксирует повышенные артериальное давление и уровень сахара в крови. 

"Получается, у наших граждан молодого возраста уже сформированы или формируются такие тяжелые инвалидизирующие заболевания, как гипертоническая болезнь или сахарный диабет. Нас это волнует", - отметил Бондаренко.

Специалист также добавил, что часто у призывников фиксируются сердечно-сосудистые и костно-мышечные заболевания. Эти заболевания возникают из-за малоподвижного образа жизни. 

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области растет количество детей с ожирением.

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Теги:
Армия Врачи Медицина и здоровье
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