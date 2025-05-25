От жары к заморозкам: озвучен прогноз на июнь в Нижегородской области Общество

Июнь в Нижегородской области обещает быть непростым в плане погодных условий. Предварительный прогноз погоды в регионе на первый месяц лета опубликовал Гидрометцентр России.

Согласно представленным данным, средняя температура месяца будет находиться в пределах климатической нормы — от +16 до +18 °C. Однако ожидается дефицит осадков: их количество будет ниже обычного уровня (норма составляет 60–80 мм). Это может привести к повышенной пожароопасности в лесах, а также к засухе и суховеям.

Кроме того, синоптики не исключают в июне и заморозки.

Также в прогнозе говорится о вероятности резкого повышения температуры воздуха в отдельные периоды, что будет сопровождаться кратковременными, но интенсивными осадками — дождями и ливнями с грозами. При этом не исключены шквальные усиления ветра.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в начале июня на смену жаре придет похолодание.