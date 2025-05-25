Интернет проведут в 37 нижегородских сел и деревень в 2025 году
"Демографический спецназ" появился в Нижегородской области
19 пляжных зон будут работать летом в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 мая 2025 09:52  [21] Нижегородский аэропорт внепланово принял пять рейсов "Уральских авиалиний"
28 мая 2025 09:48  [36] Сборщику печенек в Нижегородской области готовы платить 140 000 рублей
28 мая 2025 09:15  [126] От жары к заморозкам: озвучен прогноз на июнь в Нижегородской области
28 мая 2025 08:00  [132] Освещение проспекта Ленина в Нижнем Новгороде хотят обновить за 117 млн
28 мая 2025 07:00  [146] На ремонт нижегородской школы искусств выделят 16,1 млн рублей
27 мая 2025 20:29  [228] Проект "СВОё дело" для участников СВО и членов их семей стартовал в регионе
27 мая 2025 19:56  [280] Беременных нижегородок запретят арестовывать за нетяжкие преступления
27 мая 2025 19:26  [304] Нижегородцам пообещали отремонтировать лестницу в Александровском саду
27 мая 2025 18:30  [284] 852 подростка сняты с учета с начала 2025 года в Нижегородской области
27 мая 2025 17:45  [309] Военкоматы начали отбор нижегородцев в военные вузы Минобороны
Общество

От жары к заморозкам: озвучен прогноз на июнь в Нижегородской области

28 мая 2025 09:15  [126] Общество
От жары к заморозкам: озвучен прогноз на июнь в Нижегородской области

Июнь в Нижегородской области обещает быть непростым в плане погодных условий. Предварительный прогноз погоды в регионе на первый месяц лета опубликовал Гидрометцентр России.

Согласно представленным данным, средняя температура месяца будет находиться в пределах климатической нормы — от +16 до +18 °C. Однако ожидается дефицит осадков: их количество будет ниже обычного уровня (норма составляет 60–80 мм). Это может привести к повышенной пожароопасности в лесах, а также к засухе и суховеям.

Кроме того, синоптики не исключают в июне и заморозки.

Также в прогнозе говорится о вероятности резкого повышения температуры воздуха в отдельные периоды, что будет сопровождаться кратковременными, но интенсивными осадками — дождями и ливнями с грозами. При этом не исключены шквальные усиления ветра.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в начале июня на смену жаре придет похолодание.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода Прогноз
Поделиться:
Новости по теме
27 мая 2025 12:23  [2016] Аномальная жара идет в Нижегородскую область
25 мая 2025 14:08  [841] Невыносимая жара и грозы ждут нижегородцев в последнюю неделю мая
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных