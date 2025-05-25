От жары к заморозкам: озвучен прогноз на июнь в Нижегородской области

Июнь в Нижегородской области обещает быть непростым в плане погодных условий. Предварительный прогноз погоды в регионе на первый месяц лета опубликовал Гидрометцентр России.
Согласно представленным данным, средняя температура месяца будет находиться в пределах климатической нормы — от +16 до +18 °C. Однако ожидается дефицит осадков: их количество будет ниже обычного уровня (норма составляет 60–80 мм). Это может привести к повышенной пожароопасности в лесах, а также к засухе и суховеям.
Кроме того, синоптики не исключают в июне и заморозки.
Также в прогнозе говорится о вероятности резкого повышения температуры воздуха в отдельные периоды, что будет сопровождаться кратковременными, но интенсивными осадками — дождями и ливнями с грозами. При этом не исключены шквальные усиления ветра.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в начале июня на смену жаре придет похолодание.
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