Аномальная жара идет в Нижегородскую область

В ближайшие дни в Нижегородской области установится непривычно жаркая погода. По информации ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", с 27 мая по 1 июня 2025 года температура воздуха в регионе будет превышать климатическую норму на 7-10 градусов.
Среднесуточные показатели достигнут 20-26°C, тогда как обычные значения для этого периода составляют 13-16°C. Синоптики отмечают, что это отклонение считается аномальным.
Из-за жары возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами. Возможны увеличение числа очагов возгораний, расширение площадей пожаров и распространение огня на населенные пункты и объекты инфраструктуры.
Также прогнозируется рост количества происшествий на водоемах. В связи с этим Главное управление МЧС России по Нижегородской области настоятельно призывает жителей соблюдать меры предосторожности.
В период высокой пожарной опасности запрещается сжигать мусор на дачных участках, разводить костры в лесу и рядом с лесными массивами. Не бросайте горящие спички и непотушенные сигареты. Убедитесь, что на открытых солнечных площадках не остаются стеклянные бутылки, осколки и другие предметы, способные спровоцировать возгорание.
Кроме того, спасатели рекомендуют ограничить пребывание на солнце в дневные часы и строго соблюдать правила безопасности на воде.
Ранее сообщалось, что последняя неделя мая в Нижегородской области ожидается жаркой и с грозами.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+