Аномальная жара идет в Нижегородскую область Общество

В ближайшие дни в Нижегородской области установится непривычно жаркая погода. По информации ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", с 27 мая по 1 июня 2025 года температура воздуха в регионе будет превышать климатическую норму на 7-10 градусов.

Среднесуточные показатели достигнут 20-26°C, тогда как обычные значения для этого периода составляют 13-16°C. Синоптики отмечают, что это отклонение считается аномальным.

Из-за жары возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами. Возможны увеличение числа очагов возгораний, расширение площадей пожаров и распространение огня на населенные пункты и объекты инфраструктуры.

Также прогнозируется рост количества происшествий на водоемах. В связи с этим Главное управление МЧС России по Нижегородской области настоятельно призывает жителей соблюдать меры предосторожности.

В период высокой пожарной опасности запрещается сжигать мусор на дачных участках, разводить костры в лесу и рядом с лесными массивами. Не бросайте горящие спички и непотушенные сигареты. Убедитесь, что на открытых солнечных площадках не остаются стеклянные бутылки, осколки и другие предметы, способные спровоцировать возгорание.

Кроме того, спасатели рекомендуют ограничить пребывание на солнце в дневные часы и строго соблюдать правила безопасности на воде.

Ранее сообщалось, что последняя неделя мая в Нижегородской области ожидается жаркой и с грозами.