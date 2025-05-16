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Общество

Невыносимая жара и грозы ждут нижегородцев в последнюю неделю мая

25 мая 2025 14:08  [155] Общество
Невыносимая жара и грозы ждут нижегородцев в последнюю неделю мая

Невыносимая жара и грозы ждут жителей Нижнего Новгорода на последней майской неделе. Такие данные приводит сервис "Яндекс Погода". 

Так, в понедельник, 26 мая, воздух на улице прогреется до +25 градусов. Весь день будет палить солнце. Днем ветер подует с юга со скоростью 6 метров в секунду. Ночью ожидается +16 градусов. Небо будет ясным. Скорость южного ветра будет достигать 3 м/с. 

Во вторник, 27 мая, синоптики обещают днем о +25 градуса и южный ветер с порывами до 6 м/с. Ночью столбики опустятся до +16. Ветер продолжить дуть с юга со скоростью 3 м/с. На небе не будет ни облачка. 

В среду, 28 мая, по прогнозу до +27 градусов и ясная погода. Ветер подует с юга со скоростью 6 м/с. К ночи столбики термометров опустятся до +17 градусов. Порывы южного метра не будут превышать 2 м/с. 

В четверг, 29 мая, нижегородцев ждет 29-градусная жара. Днем прогнозируется гроза. Ветер южный, 5 м/с. Ночью похолодает до +15. Ветер южный, 2 м/с. 

В пятницу, 30 мая, с утра будет ясная погода. А днем по прогнозу гроза и до +28 градусов. Ветер южный, 5 м/с. В ночные часы жара схлынет, но по-прежнему будет тепло - синоптики обещают +20 градусов. Хотя небо затянет облаками. Ветер будет дуть юго-восточный, 3 м/с. 

В последний день мая в Нижнем Новгороде будет облачно, но жарко. Днем столбики термометров поднимутся до +29 градусов. Ветер южный, 5 м/с. Ночью прогнозируется +19 и юго-западный ветер с порывами до 3 м/с. 

А в первый день июня ожидаются дожди с утра и до самой ночи. Днем будет +26 градусов, ветер юго-западный, 5 м/с. Ночью по прогнозу +17 градусов и юго-западный ветер с порывами до 2 м/с. 

Напомним, что с 1 июня стартует купальный сезон. В Нижнем Новгороде этим летом будет разрешено купаться в 14 муниципальных озерах и отдыхать на пяти зонах отдыха. Список пляжей опубликован здесь. 

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Теги:
Жара Погода Прогноз
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