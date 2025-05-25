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Происшествия

Еще один нижегородец пополнил список экстремистов

28 мая 2025 11:47  [353] Происшествия
Еще один нижегородец пополнил список экстремистов

Житель Нижнего Новгорода Вадим Алексеевич Слиняков официально включен в перечень лиц, подозреваемых в причастности к терроризму и экстремизму. Об этом свидетельствует обновленный список, размещенный на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга).

Согласно опубликованной информации, Слинякову 27 лет. Он стал одним из тех, чьи данные теперь числятся в реестре Росфинмониторинга. Ведомство считает нижегородца соучастником террористической либо экстремистской деятельности, включая возможное финансирование подобных действий.

При этом конкретные основания, по которым нижегородец оказался в списке, в открытом доступе не раскрываются. Росфинмониторинг не предоставляет подробностей о характере подозрений или возможных эпизодах, связанных с его именем.

Напомним, за год уровень терроризма в Нижегородской области вырос в 2 раза.

Также сообщалось, что с начала 2025 года было предотвращено около 50 терактов с участием молодежи. 

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Теги:
Молодежь Терроризм
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