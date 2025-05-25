Аграрии Нижегородской области ускорили темпы посевной и почти завершили работы

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Весенние полевые работы в Нижегородской области близятся к завершению. Посевная кампания в этом году проходит быстрее, чем в 2024-м, и уже близка к выполнению в полном объеме.
Как сообщил глава регионального минсельхоза Николай Денисов, яровой сев проведён на площади более 528 тысяч гектаров — это 94% от плана. В прошлом году на ту же дату было выполнено только 86%. Министр подчеркнул, что высокие показатели достигнуты благодаря слаженной и продуктивной работе нижегородских аграриев.
По данным Минсельхоза, наиболее активно идёт сев зерновых и зернобобовых — ими уже засеяно 373 тысячи гектаров (97% от плана). Масличные культуры занимают 65,5 тысячи гектаров — это 99%. Посев кормовых составляет 72,5 тысячи гектаров (81%).
Картофелем засеяно 11 тысяч гектаров (89%), а овощами — 382 гектара, что пока составляет 38% от запланированного объема.
Отдельные культуры уже превысили запланированные показатели. Так, площадь под льном масличным увеличилась на 22% (13,3 тысячи га), посевы гороха — на 10% (62,5 тысячи га), кукурузы на зерно — на 5% (7,7 тысячи га), сахарной свёклы — на 1% (12,8 тысячи га).
В целом регион демонстрирует устойчивую динамику по всем основным направлениям, а завершение посевной кампании ожидается в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область увеличила производство яиц и молока.
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