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Экономика

Нижегородская область увеличила производство яиц и молока

27 мая 2025 10:22  [94] Экономика
Нижегородская область увеличила производство яиц и молока

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область увеличила производство яиц и молока в 2025 году. Как сообщил Нижегородстат, за первые четыре месяца в регионе надоено 204 тысячи тонн молока. Это на 4% выше показателя за аналогичный период 2024 года.

Основной вклад в производство внесли хозяйства Богородского, Бутурлинского, Дальнеконстантиновского, Пильнинского и Починковского муниципальных округов.

Средний надой на одну корову в регионе составил 2845 кг или на 155 кг больше прошлогоднего показателя. Особенно высокие результаты достигнуты в Гагинском, Дальнеконстантиновском и Уренском округах, где удои превысили 3500 кг на корову. 

Рост отмечен и в птицеводстве: за тот же период на птицефабриках региона произведено 384,6 млн яиц, что также на 4% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что за год в Нижегородской области появилось 14 фермерских хозяйств.

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Теги:
Животноводство Продовольствие Сельское хозяйство
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