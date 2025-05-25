Нижегородская область увеличила производство яиц и молока Экономика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область увеличила производство яиц и молока в 2025 году. Как сообщил Нижегородстат, за первые четыре месяца в регионе надоено 204 тысячи тонн молока. Это на 4% выше показателя за аналогичный период 2024 года.

Основной вклад в производство внесли хозяйства Богородского, Бутурлинского, Дальнеконстантиновского, Пильнинского и Починковского муниципальных округов.

Средний надой на одну корову в регионе составил 2845 кг или на 155 кг больше прошлогоднего показателя. Особенно высокие результаты достигнуты в Гагинском, Дальнеконстантиновском и Уренском округах, где удои превысили 3500 кг на корову.

Рост отмечен и в птицеводстве: за тот же период на птицефабриках региона произведено 384,6 млн яиц, что также на 4% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что за год в Нижегородской области появилось 14 фермерских хозяйств.