Нижегородские судебные приставы отдали три конфискованные иномарки в зону СВО

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Три автомобиля, изъятые у водителей, неоднократно задержанных за вождение в состоянии опьянения, были переданы Министерству обороны России для использования в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Нижегородской области.
Речь идет о транспортных средствах марок Renault Arkana, Renault Logan и Kia Sorento Prime. Их бывшие владельцы были осуждены по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ — за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде при наличии административного наказания или судимости.
Суд признал данные машины вещественными доказательствами и постановил обратить их в собственность государства. Это решение было принято с учетом высокой степени общественной опасности повторных правонарушений.
В Дзержинском районе Нижегородской области сотрудники местного подразделения службы судебных приставов возбудили два исполнительных производства. После установления местонахождения автомобилей на них был наложен арест, составлены акты изъятия, и техника была передана представителям Минобороны.
Кроме того, Дзержинский городской суд вынес дополнительные наказания: владелице Renault Arkana назначен штраф в размере 200 тысяч рублей, а бывший владелец Renault Logan обязан отработать 200 часов обязательных работ.
Автомобиль Kia Sorento Prime был изъят по решению суда сотрудником Автозаводского районного отделения судебных приставов № 2 города Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что нижегородские судебные приставы передали российским военным в зону СВО изъятые у должников мотоциклы.
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