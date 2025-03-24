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Общество

Конфискованные у нижегородских рыбаков лодки передали на нужды СВО

26 марта 2025 16:37  [138] Общество

Фото: ГУФССП по Нижегородской области

Два нижегородских рыбака лишились своих лодок после незаконной добычи рыбы.

Как рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по региону, решением суда плавсредства у нарушителей закона конфисковали за долги. Судебные приставы установили местонахождение обеих лодок и наложили арест на имущество должников.

Отмечается, что, благодаря деятельному раскаянию и возмещению ущерба рыбаки смогли избежать уголовного наказания за нелегальный вылов водных биоресурсов, но потеряли свои лодки. 

После соответствующего запроса от ФССП региона в Минобороны РФ состоялась передача конфискованного имущества на нужды специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что после вмешательства нижегородских судебных приставов житель Бора погасил 18 млн рублей долга.

Также сообщалось, что благодаря действиям приставов нижегородец выплатил на сына 2 млн рублей по алиментам.

 

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Теги:
СВО ФССП
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