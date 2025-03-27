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Общество

Почти 310 машин забрали приставы у нижегородцев и передали в зону СВО

28 марта 2025 10:12  [168] Общество

Фото: ГУФССП по Нижегородской области

Нижегородские судебные приставы в 2025-2025 годах изъяли у жителей региона 311 машин, весь транспорт затем был отправлен в зону специальной военной операции. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Нижегородской области.

Согласно информации, изъятые и переданные для нужд Минобороны РФ автомобили находятся в хорошем состоянии.

Поскольку транспорт не подлежит оценки рыночной стоимости, то можно предположить, что самым дорогим конфискованным авто стал Toyota Land Cruiser, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что изъятые у нижегородских рыбаков лодки передали в зону проведения СВО.

 

 

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Теги:
СВО ФССП
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