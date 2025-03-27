Почти 310 машин забрали приставы у нижегородцев и передали в зону СВО Общество

Фото: ГУФССП по Нижегородской области

Нижегородские судебные приставы в 2025-2025 годах изъяли у жителей региона 311 машин, весь транспорт затем был отправлен в зону специальной военной операции. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Нижегородской области.

Согласно информации, изъятые и переданные для нужд Минобороны РФ автомобили находятся в хорошем состоянии.

Поскольку транспорт не подлежит оценки рыночной стоимости, то можно предположить, что самым дорогим конфискованным авто стал Toyota Land Cruiser, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что изъятые у нижегородских рыбаков лодки передали в зону проведения СВО.