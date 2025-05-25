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Политика

Военный эксперт назвал выгоду России от затягивания Украиной мирных переговоров

28 мая 2025 15:42  [119] Политика
Военный эксперт назвал выгоду России от затягивания Украиной мирных переговоров

В администрации президента России сообщили, что потенциальное расширение радиуса действия ракет, которые поставляются Украине, может привести к обострению конфликта. Военный специалист и политолог Евгений Михайлов в беседе с телеканалом "360" высказал мнение о возможных ответных мерах России в этой ситуации.

Официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков высказался по поводу возможного обострения ситуации, комментируя недавние заявления канцлера Германии Олафа Шольца о возможном снятии ограничений на поставки Киеву дальнобойного оружия.

В то же время, вопрос использования немецких ракет для поражения целей в глубине России стал одним из ключевых на французских телеканалах. Европейские СМИ обсуждают вероятность того, что новые решения, принятые в Берлине, могут привести к нанесению ударов по территории России.

Евгений Михайлов считает, что "Россия не ведётся на остановку и перемирие". Он также отметил, что, несмотря на давление и угрозы, Россия будет продолжать выполнять свои задачи.

"Вот это основное. Мы берём территории под контроль, а чем больше они будут думать над нашим же меморандумом и говорить, что это нас не устраивает, то тут уже и Одесса, тут уже и Харьков и так далее. Пускай думают", - подчеркнул эксперт.

Напомним, накануне стало известно, что Великобритания, Франция, Соединённые Штаты Америки, а теперь и Германия отменили ограничения на использование своего вооружения на территории Украины.

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Теги:
Мнения СВО
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