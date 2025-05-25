Нижегородский суд вынес приговор 14 организаторам игорных клубов Происшествия

Фото: СУ СК Нижегородской области

Нижегородский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 14 человек, входивших в состав организованной преступной группы. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Все они признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием Интернета вне установленных игорных зон, а также получении дохода в результате этой деятельности.

Как установило следствие, с ноября 2021 года по февраль 2024 года в центре Нижнего Новгорода действовали три подпольных игорных клуба. Двое из подсудимых выступили организаторами схемы и привлекли к участию в ней своих знакомых. Остальные соучастники исполняли функции администраторов: проводили игры среди посетителей и осуществляли расчеты с игроками.

Общая сумма нелегального дохода группировки превысила 64,5 млн рублей.

Все обвиняемые получили срок от двух до трех условно с испытательными сроками два и три года соответственно и штрафами в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

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