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Происшествия

Нижегородский суд вынес приговор 14 организаторам игорных клубов

28 мая 2025 17:58  [84] Происшествия
Нижегородский суд вынес приговор 14 организаторам игорных клубов

Фото: СУ СК Нижегородской области

Нижегородский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 14 человек, входивших в состав организованной преступной группы. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Все они признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием Интернета вне установленных игорных зон, а также получении дохода в результате этой деятельности.

Как установило следствие, с ноября 2021 года по февраль 2024 года в центре Нижнего Новгорода действовали три подпольных игорных клуба. Двое из подсудимых выступили организаторами схемы и привлекли к участию в ней своих знакомых. Остальные соучастники исполняли функции администраторов: проводили игры среди посетителей и осуществляли расчеты с игроками.

Общая сумма нелегального дохода группировки превысила 64,5 млн рублей.

Все обвиняемые получили срок от двух до трех условно с испытательными сроками два и три года соответственно и штрафами в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалась, что экс-глава Советского района получил 8 лет колонии строгого режима по делу о взятках и превышении должностных полномочий.

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Теги:
Азартные игры Игорный клуб Приговор
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