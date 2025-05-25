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Происшествия

Экс-глава Советского района Исаев получил 8 лет колонии за взятки

28 мая 2025 15:02  [419] Происшествия
Исаев

Экс-глава Советского района Нижнего Новгорода Владимир Исаев выслушал приговор по делу о взятках и превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, что Исаев занял пост главы Советского района в январе 2017 года. 1 июня 2020 года он покинул занимаемую должность, предварительно написав заявление об увольнении по собственному желанию. В августе того же года на него завели уголовное дело. Расследование завершилось в апреле 2022 года, материалы дела были переданы в суд.

Установлено, что с 2018 по 2020 год экс-чиновник через посредников получил взятки на общую сумму более 1 млн рублей за обеспечение беспрепятственной работы самовольных нестационарных торговых объектов (НТО) в вверенном ему районе, а также неприкосновенность этих киосков. Взяв деньги, Исаев гарантировал, что НТО останутся на месте.

Суд признал его виновным в получении взяток и превышении полномочий. Экс-глава Советского района получил 8 лет колонии строгого режима. Кроме того, ему запрещено занимать должности в органах МСУ в течение восьми лет. С осужденного также взыскана сумма взятки в размере 1 млн 82 тысячи рублей.

Осужденного взяли под стражу в зале суда, уточнили в прокуратуре Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что число взяточников выросло на 94,4% в Нижегородской области.

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Теги:
Взятки Приговор Советский район
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