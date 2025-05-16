В Госдуме предложили увеличить вдвое налоги на игорный бизнес Экономика

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Справедливоросс Сергей Миронов представил в Государственную Думу законопроект, предусматривающий увеличение налогов на игорный бизнес вдвое. С текстом документа ознакомился телеканал "360".

Миронов отметил, что текущие налоговые ставки на игровой стол составляют от 50 до 250 тысяч рублей, на игровой автомат — 15 тысяч рублей, а на процессинговый центр букмекерских контор — 250 тысяч рублей. При этом доходы ведущих букмекерских компаний в 2023 году значительно выросли, увеличившись в 2-2,5 раза.

Политик подчеркнул, что игорный бизнес не приносит дополнительной пользы обществу, а лишь перераспределяет финансовые ресурсы, что усугубляет социальное неравенство. Кроме того, развитие этой сферы способствует росту зависимости от азартных игр в обществе, известной как лудомания.

Миронов также отметил, что увеличение налоговых поступлений от игорного бизнеса позволит сократить дефицит региональных бюджетов, что даст возможность направить средства на развитие других важных сфер.

Напомним, что 14 человек осудят за организацию подпольного игорного клуба в Нижнем Новгороде.