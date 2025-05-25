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Спорт

ФК "Пари НН" обыграл "Сочи" в первом стыковом матче РПЛ

29 мая 2025 09:40  [149] Спорт
ФК Пари НН обыграл Сочи в первом стыковом матче за выход в РПЛ

Фото: Александр Воложанин

Футболисты "Пари Нижний Новгород" одержали победу над "Сочи" в первом стыковом поединке за право сыграть в следующем сезоне в Российской премьер-лиге. Встреча прошла 28 мая на поле сочинцев и завершилась со счетом 2:1 в пользу нижегородцев.

Первыми в игре отличились хозяева: на 14-й минуте гол забил Роман Пасевич. На 38-й минуте красную карточку получил нападающий сочинцев Владимир Писарской.

Нижегородцы не только отыгрались, но и вырвали победу - у "Пари НН" мячи забили Александр Трошечкин и Виктор Александров. 

Ответный матч состоится 31 мая в Нижнем Новгороде.

Напомним, футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" завершил сезон на 13-й строчке — в зоне переходных матчей. При этом подмосковные "Химки", которые заняли 12-е место, не получили лицензии для участия в РПЛ на следующий сезон. Тем не менее, "Пари НН" стал участником стыковых матчей.

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Теги:
ФК Пари НН Футбол
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