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Общество

Нижегородцы раскритиковали переименование стадиона на Стрелке

21 мая 2025 18:03  [1] Общество
Нижегородцы раскритиковали переименование стадиона на Стрелке

Фото: Александр Воложанин

На днях стало известно, что стадион "Нижний Новгород" получит новое имя и брендирование из-за заключения нового соглашения о сотрудничестве. Большинство нижегородцев раскритиковало это решение в социальных сетях.

Напомним, с сезона 2025/2026 стадион будет носить название "Совкомбанк Арена" из-за сотрудничества футбольного клуба "Пари НН" с банком. Банк стал новым титульным партнером клуба, подписал контракт на три года, и теперь его логотип будет не только на форме, но и на самом здании.

Изучив комментарии в соцсетях, мы заключили, что "кошмар" и "дурдом" - самая частая реакция горожан на новости о ребрендинге арены. 

"Как можно менять имя города на название спонсора", - возмутился Иван И.

"Стыдобища-то какая", - написал Денис Т.

"А футбол? Будем лучше играть?" - поинтересовался анонимный пользователь.

Кстати, называть стадионы в честь партнеров и спонсоров — это распространенная практика за рубежом во многих видах спорта. Например, английский "Арсенал" играет на стадионе "Эмирейтс", названной из-за контракта с авиакомпанией Emirates Airline.

Как правило, такие долгосрочные и крупные сотрудничества — это большие денежные вложения в спортивные клубы от спонсоров. А "Пари НН", как одному из самых бедных клубов РПЛ, это явно не помешает.

Ранее сообщалось, что гендиректор ФК "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов опроверг слухи о смене тренера в нижегородской команде.

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Теги:
Стадион ФК Пари НН Футбол
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