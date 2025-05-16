Нижегородцы раскритиковали переименование стадиона на Стрелке

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На днях стало известно, что стадион "Нижний Новгород" получит новое имя и брендирование из-за заключения нового соглашения о сотрудничестве. Большинство нижегородцев раскритиковало это решение в социальных сетях.
Напомним, с сезона 2025/2026 стадион будет носить название "Совкомбанк Арена" из-за сотрудничества футбольного клуба "Пари НН" с банком. Банк стал новым титульным партнером клуба, подписал контракт на три года, и теперь его логотип будет не только на форме, но и на самом здании.
Изучив комментарии в соцсетях, мы заключили, что "кошмар" и "дурдом" - самая частая реакция горожан на новости о ребрендинге арены.
"Как можно менять имя города на название спонсора", - возмутился Иван И.
"Стыдобища-то какая", - написал Денис Т.
"А футбол? Будем лучше играть?" - поинтересовался анонимный пользователь.
Кстати, называть стадионы в честь партнеров и спонсоров — это распространенная практика за рубежом во многих видах спорта. Например, английский "Арсенал" играет на стадионе "Эмирейтс", названной из-за контракта с авиакомпанией Emirates Airline.
Как правило, такие долгосрочные и крупные сотрудничества — это большие денежные вложения в спортивные клубы от спонсоров. А "Пари НН", как одному из самых бедных клубов РПЛ, это явно не помешает.
Ранее сообщалось, что гендиректор ФК "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов опроверг слухи о смене тренера в нижегородской команде.
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