В "Пари НН" опровергли слухи о назначении Лички главным тренером Спорт

Гендиректор ФК "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов снова выступил с опровержением слухов о якобы грядущей смене тренера в нижегородской команде.

В спортивном телеграм-канале "Инсайды от Карпа" 20 мая был опубликован пост о "Пари НН". В сообщении, в частности, утверждается, что "Нижний Новгород" рассматривает в качестве альтернативы Виктору Гончаренко наставника экс-главного тренера "Динамо" Марцела Личку.

По словам Мелик-Гусейнова, данная информация не соответствует действительности.

"Это не так. Виктор Ганчаренко - главный тренер "Пари НН", - подчеркнул гендиректор нижегородского футбольного клуба.

Напомним, что Виктор Ганчаренко тренирует "Пари НН" с октября 2024 года. Перед последним туром сезона 2024/2025 нижегородская команда занимает 13-е место в таблице Российской премьер-лиги. 24 мая в Москве "Пари НН" сразится с ЦСКА.

Также сообщалось, что стадион Нижний Новгород" получит новое имя и брендирование.