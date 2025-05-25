Евгений Люлин: "Нижегородские предприниматели не просто замещают импорт, но и превосходят его по качеству" Экономика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню российского предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

«Предприниматели своим умом, трудом и идеями вносят вклад в развитие региона и страны – создают новые рабочие места, улучшает производительность труда, запускают новые проекты. Сейчас не самое простое время для бизнеса: высокая ключевая ставка, дорогие кредиты, санкционное давление затрудняют реализацию новых проектов, но наш бизнес справляется. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области увеличилось за год на 3% - до 130 тысяч. Количество самозанятых за год выросло почти в 1,5 раза – до 227 тысяч. Предприниматели получили рекордный объем господдержки в 2024 году через гранты и субсидии – более 5 млрд рублей», - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин на торжественном мероприятии, посвященном Дню российского предпринимательства в Нижнем Новгороде.

«На выставке продукции нижегородских производителей была представлена продукция как известных нижегородских брендов, так и компаний, которые только начинает свой путь в бизнесе, но уже создают удивительную, уникальную продукцию, даже если ещё не полностью вышли на широкий рынок. Мне особенно нравится в сегодняшних предпринимателях то, что они понимают: нужно ориентироваться на самые высокие стандарты. Стремятся создавать образцы, которые не просто замещают импорт, но и превосходят его по качеству. Приятно видеть, насколько активно развиваются все направления – будь то колбасные изделия, кондитерская продукция, напитки – это видно даже по небольшой экспозиции. Здесь представлены инновационные проекты. Например, производители сварочного оборудования ещё недавно только начинали – обращались в министерство, работали в технопарке, а сегодня построили завод и полностью заместили импортные аналоги. Теперь они – одни из ключевых производителей сварочного оборудования в стране, поставляют свою продукцию в «Газпром», «Росатом» и другие крупные компании. Это прекрасный пример роста: от старта до масштабного производства», - отметил Евгений Люлин.

«Такие результаты – заслуга системы поддержки предпринимателей, выстроенной в Нижегородской области и в целом в России. По статистике за 2024 год, каждый седьмой проект, реализованный при поддержке федерального Фонда развития промышленности, был нашим, нижегородским. Мы ежегодно направляем миллиарды рублей из федерального и регионального бюджетов на развитие бизнеса. Давайте вместе порадуемся за труд и победы наших предпринимателей!» - заключил Евгений Люлин.