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Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело о совращении 11-летнего ребенка в Кстове

29 мая 2025 10:28  [115] Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело о совращении 11-летнего ребенка в Кстове

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела о половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки в Кстове. Об этом сообщили в ведомстве. 

Уголовное дело расследуется следственными органами СК России по Нижегородской области. В рамках поручения Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления Айрата Ахметшина представить подробную информацию об установленных обстоятельствах и текущем статусе расследования.

По предварительным данным, к совершению противоправных действий в отношении 11-летнего ребенка причастен 19-летний уроженец одной из республик Средней Азии. Его задержали в пекарне, где он работает. Суд отправил его в СИЗО. 

Отметим, это не первый случай, когда глава Следкома запрашивает доклад о действиях сексуального характера, совершенных мигрантами. В марте мы рассказывали, что Александр Бастрыкин взял на контроль дело таксиста-мигранта, который надругался над пассажиркой в Нижегородской области. 

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Теги:
Александр Бастрыкин Кстово насилие
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