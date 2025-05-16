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Происшествия

Бастрыкину доложат о наезде самоката на 9-летнего ребенка в Нижнем Новгороде

24 мая 2025 13:39  [136] Происшествия
Бастрыкину доложат о наезде самоката на 9-летнего ребенка в Нижнем Новгороде

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту травмирования ребенка в результате наезда электросамоката в Нижнем Новгороде.

Напомним, что инцидент произошел 22 мая. Подросток на электросамокате сбил 9-летнюю девочку. Ребенок получил ушибы и был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Следственное управление СК России по Нижегородской области начало проверку по данному факту.

По распоряжению Бастрыкина, руководитель нижегородского следственного управления Александр Ахметшин должен предоставить доклад с информацией об обстоятельствах происшествия и результатах проводимой проверки.

Ранее сообщалось, что подростки на самокате сбили пенсионерку в Нижнем Новгороде. 

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Теги:
Александр Бастрыкин ДТП самокат
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