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Происшествия

Следком возбудил уголовное дело из-за отключения воды на Бору

28 мая 2025 10:16  [321] Происшествия
Следком возбудил уголовное дело из-за отключения воды на Бору

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после жалоб жителей города Бор Нижегородской области.

Поводом для реакции главы СК стало обращение местных жителей, опубликованное в социальной сети. В нем граждане рассказали о систематических отключениях водоснабжения без предварительного уведомления, а также о других проблемах, касающихся качества жизни в городе.

Среди прочего, авторы обращения указали на спорную стройку школы вблизи водоема. По их словам, доступ к водному объекту оказался перекрыт в связи с проведением строительных работ, которые, как утверждается, начались без соблюдения необходимых норм.

Кроме того, жители пожаловались на бездействие местной администрации в вопросах организации вывоза мусора, развития транспортной инфраструктуры и других сферах, влияющих на благоустройство городской среды.

Сообщается, что по фактам, изложенным в обращении, следственными органами СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ — халатность. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) должностных лиц.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Айрату Ахметшину доложить о предварительных результатах расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее Бастрыкин потребовал отчет по результатам проверки жуткой драки школьниц в Дзержинске Нижегородской области. Также глава СК России взял на контроль дело о травмировании электросамокатом 9-летнего ребенка в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Александр Бастрыкин Борский г.о. Уголовное дело
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