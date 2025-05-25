Пособие по уходу за ребенком получают более 24 000 работающих нижегородцев Общество

В Нижегородской области 24 272 работающих жителя уже оформили пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Выплаты назначает региональное отделение Социального фонда России одному из членов семьи, который оформил отпуск по уходу — это может быть не только мама или папа, но и бабушка или дедушка.

Чтобы получить пособие, необходимо подать заявление работодателю, который затем передаёт информацию в Соцфонд. Размер выплат составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих календарных года.

Если в этот период женщина находилась в отпуске по беременности и родам или ухаживала за другим ребёнком, она может подать заявление на замену этих лет на более ранние — если это приведёт к увеличению пособия. Заявление подаётся в бухгалтерию по месту работы.

Важно, что право на получение выплат сохраняется, даже если человек выходит на полный рабочий день до окончания отпуска по уходу.

Если в семье родилась двойня, каждый ребёнок может находиться под присмотром отдельного работающего родственника, и оба могут получать пособие. В этом случае размер выплаты рассчитывается отдельно — на основе заработка каждого ухаживающего члена семьи.

Соцфонд назначает пособие в течение 10 рабочих дней после получения сведений от работодателя. В дальнейшем выплаты осуществляются 8 числа каждого месяца за предыдущий период.

Ранее сообщалось, что некоторым нижегородцам повысят выплаты на детей с 1 июня.

Напомним, в 2025 году нижегородские семьи начали получать новое пособие на детей до 17 лет.