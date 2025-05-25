Плановый ремонт стадиона "Нижний Новгород" стартует 30 мая Спорт

На стадионе "Нижний Новгород" стартуют плановые ремонтные работы, в рамках которых обновят ключевые элементы внешней инфраструктуры. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Специалисты приведут в порядок железобетонные конструкции, лестничные пролеты, колонны, кровлю, архитектурную подсветку и другие элементы. Работы начнутся 30 мая.

Согласно утвержденной проектно-сметной документации, завершение ремонта намечено на вторую половину августа 2025 года. До этого времени подрядчики просят горожан не парковать автомобили в пределах 500 метров от стадиона. Это необходимо для обеспечения безопасности и бесперебойного хода строительных работ.

Стадион, ставший знаковым объектом после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, продолжает оставаться важнейшей спортивной ареной региона и популярным местом для жителей и гостей города.

Плановое обновление направлено на сохранение функциональности и надежности многофункционального комплекса.

Актуальная информация о ходе работ, графике и предстоящих мероприятиях будет публиковаться на официальной странице стадиона "Нижний Новгород" во "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижнем Новгороде продолжатся ремонтные работы на стадионе "Радий".