"Водитель автобуса" и другие "отсутствующие" профессии в России Общество

В правительстве Нижегородской области возникла инициатива внести в "Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов" профессию "водитель автобуса", которая там отсутствует.

Представители региональной исполнительной власти, при поддержке Законодательного собрания региона, решили обратиться в федеральные структуры с данной инициативой. По их мнению, официальное включение такой профессии в классификатор создаст основание для получения средне-специального образования. Эта мера, а также разрешение получать категорию D с 19 лет выпускникам профильных колледжей, может стать системным решением.

Комплекс подобных мер, а также пакет дополнительных социальных гарантий для профессиональных водителей автобусов позволит получить устойчивый поток энергичных молодых специалистов, которые будут лучше справляться с нагрузкой и обеспечивая при этом необходимый уровень профессиональной культуры и безопасности пассажиров. Авторы инициативы считают, что ее реализация может улучшить ситуацию в работе общественного транспорта, снизив дефицит водителей.

Инициатива представителей нижегородской власти стала поводом для дискуссии. Эксперты обсудили сможет ли этот комплекс мер улучшить работу общественного транспорта, а также вопрос о том какие еще "отсутствующие" профессии следует включить в классификатор. Приводим их мнения.

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Известно, что сегодня средний возраст водителей автобусов около 55 лет. Несмотря на то, что зарплату водителям регулярно повышают и сегодня она, по данным нижегородского минтранса, выросла до 105 тысяч рублей "на руки", нагрузка и графики работы у водителей очень напряженные. Вместе с тем рынок предлагает более высокий уровень оплаты труда за менее напряженную и ответственную работу. Например, курьер на собственном авто (тот же водитель) может получать до 200 тыс. рублей. Учитывая эти обстоятельства следует согласится, что инициатива регионального Минтранса носит конструктивный характер. Возможность создать рабочую специальность "водитель автобуса" вкупе с допуском к категории D выпускников колледжей действительно может привлечь в общественный транспорт поток молодежи".

Андрей Чугунов, журналист:

"Отменили букву "А" в нотации автобусных маршрутов (дескать, пассажирам не надо вглядываться, нет у нас больше "маршруток"). Под площадью Свободы начали собирать два новых щита для проходки тоннелей метро к площади Сенной. Инициатива по внесению в "Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов" профессии "водитель автобуса" (ОКПДТР), безусловно, из этого ряда. Сначала инициаторы должны подготовить обоснование необходимости включения профессии в ОКПДТР, описание ее функций, требований к квалификации и соответствия существующим видам экономической деятельности. Этот документ рассмотрят в Минтруде и после положительного решения начинается процесс внесения изменений — разработка и утверждение соответствующих поправок. Это может потребовать дополнительных согласований".

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского обращает внимание на экономический аспект проблемы.

"Официально признаваемый дефицит рабочих рук – проблема серьезная. Еще совсем недавно он частично компенсировался активностью трудовых мигрантов, однако традиционная этническая сегрегация рынка труда стала давать серьезный сбой. Общественный транспорт – одна из сфер, где проблема нехватки персонала ощущается быстрее и острее, а ошибки, допускаемые водителями от усталости, невнимательности или непрофессионализма, имеют самые трагические последствия и вызывают широкий общественный резонанс. Таких случаев можно припомнить немало. Все это дает повод для принятия управленческих решений на различных уровнях власти, поскольку одними санкциями вопроса не решить, а делать что-то нужно".

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС напоминает о востребованности профессии водителя автобуса:

"Очевидно, что беспилотные автобусы, управляемые без участия человека, это наша перспектива, а пока баранку крутит реальный субъект, который отвечает за жизнь и здоровье пассажиров. Профессия водителя общественного транспорта как была, так и будет востребованной в ближайшее время. Инициатива региональных властей актуальна и обоснованна, так как официальное включение такой профессии в классификатор создаст основание для получения средне-специального образования нужной категории".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

Отсутствие профессии "водитель автобуса" в классификаторе - наследие того периода, когда городское движение не было столь интенсивным, а проблема рабочих специальностей - столь острой. Интересно, что требования по обучению и получению прав на вождение личного автотранспорта за это время неоднократно усложнялись и ужесточались, а вот до общественного "руки не дошли". Поэтому инициатива вполне оправданная в той части, где говорится о включении в классификатор и специальной профессиональной подготовке. В отношении расширения классификатора профессий нужно вести постоянную и системную работу. Темп научно-технических изменений, процесс стремительного появления новых и исчезновения "старых" профессий идет непрерывно".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".