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Общество

Елена Мозгунова: "Профессия водителя останется востребованной в ближайшее время"

29 мая 2025 16:42  [125] Общество
Елена Мозгунова: Профессия водителя останется востребованной в ближайшее время

В правительстве Нижегородской области возникла инициатива внести в "Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов" профессию "водитель автобуса", которая там отсутствует.

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Очевидно, что беспилотные автобусы, управляемые без участия человека, это наша перспектива, а пока баранку крутит реальный субъект, который отвечает за жизнь и здоровье пассажиров. Профессия водителя общественного транспорта как была, так и будет востребованной в ближайшее время. Однако, цифровая трансформация приходит и в эту сферу, поэтому изменяется ее характер и функционал, с учетом автоматизации процессов, возможностей отслеживать загруженность линий в режиме реального времени и т.п. Как следствие – готовить водителей необходимо с пониманием этих тенденций.

Инициатива региональных властей актуальна и обоснованна, так как официальное включение такой профессии в классификатор создаст основание для получения средне-специального образования нужной категории. То есть в соответствующих учреждениях будет введен ряд дисциплин, нацеленных на подготовку молодых людей – водителей, которые обучаются с учетом особенностей городского трафика и аспектов технологического прогресса отрасли.
На сегодняшний день ситуация обстоит следующим образом: наименование "водитель автобуса" отсутствует, а в качестве названия должности такого работника используется "водитель автомобиля" с уточнением, что речь идет об управлении автобусом на городских маршрутах. Логика проста: нет реестра – нет комплексной подготовки, и как следствие – карьерного пути.

Конечно, все не так легко, и, лишь, внеся изменение в классификатор, не будет решена проблема дефицита кадров в указанной сфере, однако это маленькая деталь комплексного подхода, главная цель которого – формирование кадрового резерва, привлечение молодых ребят в профессию и сокращение аварий в ежедневной работе городского общественного транспорта".

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Теги:
автобусы Елена Мозгунова Общественный транспорт
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