Сергей Судьин: "Водителям автобусов сегодня нужно внимание"

Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
20 июня 2024 16:48  [19522] Елена Мозгунова: "Важно создать комплексную систему борьбы с киберпреступлениями"
19 сентября 2024 15:53  [14379] Елена Мозгунова: Форум и премия "Лидеры инвестиций" стали работающим инструментом в коммуникации участников
19 сентября 2024 15:29  [9793] Дмитрий Каминченко: Форум "Лидеры инвестиций" формирует имидж Нижнего Новгорода как делового центра России
03 апреля 2025 13:41  [3069] "Я разочарован": Игорь Ларионов — о вылете "Торпедо" из плей-офф
02 августа 2024 16:48  [2994] Роман Пермяков: "Нижний в ближайшем будущем вполне может стать центром привлечения IT-спецов"
10 октября 2024 16:49  [2928] Дмитрий Каминченко: "По статистике реальные денежные доходы нижегородцев в первом квартале 2024 года выросли"
29 августа 2024 17:08  [2855] Елена Мозгунова: "Основной целью деятельности создаваемого института станет комплексное развитие региональной демографической политики"
10 июля 2024 17:58  [2838] Зоя Арнацкая: "IT-cпециалистов из Нижегородской области не готовы отдавать в Москву"
13 февраля 2025 12:24  [2793] Захар Прилепин: "Трамп залезет с ногами в нашу Украину"
26 сентября 2024 17:16  [2775] Евгений Семенов: "Армия и различные силовые структуры всегда были кадровыми донорами гражданской власти"
Последние новости рубрики Общество
29 мая 2025 20:00  [4] Пластиковой разметки на дорогах Нижнего Новгорода станет больше
29 мая 2025 19:23  [72] Нижегородских водителей могут обязать уступать дорогу спецтранспорту
29 мая 2025 19:00  [91] ЗСНО поддержало ужесточение наказания за махинации с пробегом автомобилей
29 мая 2025 18:52  [79] Более 242 000 нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства по проекту ФКГС
29 мая 2025 18:44  [91] Родные раненых добровольцев СВО получат право бесплатного проезда до госпиталя
29 мая 2025 18:25  [86] "Леди в погонах-2025" из Нижегородской области рассказала о профессии пристава
29 мая 2025 17:48  [151] 21 нижегородец вернулся домой после масштабного обмена пленными
29 мая 2025 17:20  [96] Яндекс 360 и Сферус создают ВКС с эффектом присутствия
29 мая 2025 17:05  [155] Выксунский водоканал продолжает загрязнять реку Железница
29 мая 2025 17:03  [96] Автовладельцы Нижегородской области массово переходят на вторичный рынок
Общество

Сергей Судьин: "Водителям автобусов сегодня нужно внимание"

29 мая 2025 16:26  [130] Общество
Сергей Судьин: Водителям автобусов сегодня нужно внимание

В правительстве Нижегородской области возникла инициатива внести в "Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов" профессию "водитель автобуса", которая там отсутствует.

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"Говорят, логика странной не бывает: она или есть, или ее нет. Однако, некоторые инициативы кажутся весьма экзотичными и вызывают желание порассуждать о мотивах их выдвижения, прикинуть возможные результаты и альтернативы. Вот и с водителями автобусов, которых вдруг решили сделать отдельной профессиональной группой, возникает много вопросов. С одной стороны, до слез обидно за автобусы: почему-то в отличие от них трамваям и троллейбусам разрешено дарить отдельный профессиональный статус своим водителям. С другой – непонятно, как этот новый статус способен изменить ситуацию, например, с дефицитом водителей: традиционно подобные проблемы решаются иначе. И намного проще. И, по всей видимости, дешевле.

Официально признаваемый дефицит рабочих рук – проблема серьезная. Еще совсем недавно он частично компенсировался активностью трудовых мигрантов, однако традиционная этническая сегрегация рынка труда стала давать серьезный сбой. Общественный транспорт – одна из сфер, где проблема нехватки персонала ощущается быстрее и острее, а ошибки, допускаемые водителями от усталости, невнимательности или непрофессионализма, имеют самые трагические последствия и вызывают широкий общественный резонанс. Таких случаев можно припомнить немало. Все это дает повод для принятия управленческих решений на различных уровнях власти, поскольку одними санкциями вопроса не решить, а делать что-то нужно.

Хочется спросить: а что сейчас мешает ввести дополнительный пакет социальных гарантий и улучшить условия труда, таким образом повысив привлекательность работы водителя автобуса? Почему бы элементарно не повысить зарплату? Не от одного водителя слышал о расхождениях между реальной и декларируемой заработной платой, которой завлекают шоферов перевозчики. Почему вместо этого нужно повышать статус трудовой функции до отдельной профессии? Какие эффекты будет иметь эта мера? Решит ли это задачу повышения престижа водителей автобуса? Требует ли эта, по сути, рабочая профессия аж среднего специального образования? Ведь образование такого уровня имеют, например, медицинские сестры или воспитатели в детских садах. Наконец, не могу не поделиться опасением, что в результате реализации этой идеи стать профессиональным водителем автобуса станет дороже и хлопотнее, резко повысятся квалификационные требования к потенциальному работнику, процесс обучения удлинится, мгновенно бюрократизируется, обрастет аттестациями, аккредитациями и проверками. Ну а как иначе? Профессия, как-никак. Но главной проблемы, на мой взгляд, эта мера не решит. Напротив, неизбежно возрастающие требования станут еще одним препятствием на пути закрытия шоферских вакансий в системе общественного транспорта.

Потому и вопрос об отсутствующих в классификаторе профессиях считаю праздным: внимание нужно не профессии, а профессионалам. В том числе, водителям автобусов".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Общественный транспорт Сергей Судьин
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных