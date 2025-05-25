Сергей Судьин: "Водителям автобусов сегодня нужно внимание" Общество

В правительстве Нижегородской области возникла инициатива внести в "Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов" профессию "водитель автобуса", которая там отсутствует.

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"Говорят, логика странной не бывает: она или есть, или ее нет. Однако, некоторые инициативы кажутся весьма экзотичными и вызывают желание порассуждать о мотивах их выдвижения, прикинуть возможные результаты и альтернативы. Вот и с водителями автобусов, которых вдруг решили сделать отдельной профессиональной группой, возникает много вопросов. С одной стороны, до слез обидно за автобусы: почему-то в отличие от них трамваям и троллейбусам разрешено дарить отдельный профессиональный статус своим водителям. С другой – непонятно, как этот новый статус способен изменить ситуацию, например, с дефицитом водителей: традиционно подобные проблемы решаются иначе. И намного проще. И, по всей видимости, дешевле.

Официально признаваемый дефицит рабочих рук – проблема серьезная. Еще совсем недавно он частично компенсировался активностью трудовых мигрантов, однако традиционная этническая сегрегация рынка труда стала давать серьезный сбой. Общественный транспорт – одна из сфер, где проблема нехватки персонала ощущается быстрее и острее, а ошибки, допускаемые водителями от усталости, невнимательности или непрофессионализма, имеют самые трагические последствия и вызывают широкий общественный резонанс. Таких случаев можно припомнить немало. Все это дает повод для принятия управленческих решений на различных уровнях власти, поскольку одними санкциями вопроса не решить, а делать что-то нужно.

Хочется спросить: а что сейчас мешает ввести дополнительный пакет социальных гарантий и улучшить условия труда, таким образом повысив привлекательность работы водителя автобуса? Почему бы элементарно не повысить зарплату? Не от одного водителя слышал о расхождениях между реальной и декларируемой заработной платой, которой завлекают шоферов перевозчики. Почему вместо этого нужно повышать статус трудовой функции до отдельной профессии? Какие эффекты будет иметь эта мера? Решит ли это задачу повышения престижа водителей автобуса? Требует ли эта, по сути, рабочая профессия аж среднего специального образования? Ведь образование такого уровня имеют, например, медицинские сестры или воспитатели в детских садах. Наконец, не могу не поделиться опасением, что в результате реализации этой идеи стать профессиональным водителем автобуса станет дороже и хлопотнее, резко повысятся квалификационные требования к потенциальному работнику, процесс обучения удлинится, мгновенно бюрократизируется, обрастет аттестациями, аккредитациями и проверками. Ну а как иначе? Профессия, как-никак. Но главной проблемы, на мой взгляд, эта мера не решит. Напротив, неизбежно возрастающие требования станут еще одним препятствием на пути закрытия шоферских вакансий в системе общественного транспорта.

Потому и вопрос об отсутствующих в классификаторе профессиях считаю праздным: внимание нужно не профессии, а профессионалам. В том числе, водителям автобусов".