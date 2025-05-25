Склад с углем сгорел на 800 кв. метрах в Дзержинске

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Склад с углем загорелся в Дзержинске в ночь на 30 мая, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Отмечается, что возгорание произошло в помещении, где осуществлялась сушка древесины. Когда на место прибыли первые пожарные расчёты, пламя уже охватило значительную часть здания. Общая площадь, затронутая огнём, составила почти 800 квадратных метров.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Информации о жертвах не поступало.
Видео: ГУ МЧС по Нижегородской области
Для ликвидации пожара были привлечены 22 сотрудника пожарно-спасательных подразделений и 6 единиц специализированной техники.
Причины возгорания предстоит установить дознавателям МЧС. Специалисты проведут необходимые проверки и экспертизы.
Ранее сообщалось, что власти намерены обратиться в полицию из-за нового возгорания мусорного полигона на Сортировке.
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