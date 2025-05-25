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Происшествия

Склад с углем сгорел на 800 кв. метрах в Дзержинске

30 мая 2025 09:17  [137] Происшествия
Склад с углем сгорел на 800 кв. метрах в Дзержинске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Склад с углем загорелся в Дзержинске в ночь на 30 мая, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. 

Отмечается, что возгорание произошло в помещении, где осуществлялась сушка древесины. Когда на место прибыли первые пожарные расчёты, пламя уже охватило значительную часть здания. Общая площадь, затронутая огнём, составила почти 800 квадратных метров.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Информации о жертвах не поступало.

Видео: ГУ МЧС по Нижегородской области

Для ликвидации пожара были привлечены 22 сотрудника пожарно-спасательных подразделений и 6 единиц специализированной техники.

Причины возгорания предстоит установить дознавателям МЧС. Специалисты проведут необходимые проверки и экспертизы.

Ранее сообщалось, что власти намерены обратиться в полицию из-за нового возгорания мусорного полигона на Сортировке.

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Теги:
МЧС Пожар
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