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26 мая 2025 13:30  [273] Более 70 техногенных пожаров устранили в Нижегородской области за неделю
Происшествия

Более 70 техногенных пожаров устранили в Нижегородской области за неделю

26 мая 2025 13:30  [273] Происшествия
Более 70 техногенных пожаров устранили в Нижегородской области за неделю

За прошедшую неделю на территории Нижегородской области произошло 76 техногенных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

В ходе ликвидации возгораний сотрудники экстренных служб эвакуировали 95 человек, включая 11 детей. К сожалению, не обошлось без жертв — в результате пожаров погибли два человека.

Помимо тушения огня, спасатели активно выезжали и на другие происшествия. За неделю было зафиксировано 84 выезда на места дорожно-транспортных происшествий. Помощь потребовалась четырем пострадавшим в авариях.

Также за этот период на водоемах области зарегистрирован один случай гибели человека.

Ранее сообщалось, что четыре ребенка едва не погибли на пожаре в результате шалости со спичками в Ветлужском округе.

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Теги:
МЧС Пожары
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