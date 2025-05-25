Более 70 техногенных пожаров устранили в Нижегородской области за неделю

За прошедшую неделю на территории Нижегородской области произошло 76 техногенных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
В ходе ликвидации возгораний сотрудники экстренных служб эвакуировали 95 человек, включая 11 детей. К сожалению, не обошлось без жертв — в результате пожаров погибли два человека.
Помимо тушения огня, спасатели активно выезжали и на другие происшествия. За неделю было зафиксировано 84 выезда на места дорожно-транспортных происшествий. Помощь потребовалась четырем пострадавшим в авариях.
Также за этот период на водоемах области зарегистрирован один случай гибели человека.
Ранее сообщалось, что четыре ребенка едва не погибли на пожаре в результате шалости со спичками в Ветлужском округе.
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