Многоквартирный жилой дом сгорел на 625 кв. метрах в Борском округе Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар в многоквартирном жилом доме произошел в поселке Железнодорожный городского округа Бор вечером 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным спасателей, возгорание было ликвидировано на площади 625 "квадратов". Тушением занимались 16 человек с использованием пяти единиц техники.

В результате инцидента никто не пострадал. Причину возникновения пожара установят дознаватели.

Сообщалось, что более 70 техногенных пожаров устранили в Нижегородской области за неделю.