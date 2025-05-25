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Происшествия

Многоквартирный жилой дом сгорел на 625 кв. метрах в Борском округе

26 мая 2025 20:58  [384] Происшествия
Многоквартирный жилой дом сгорел на 625 кв. метрах в Борском округе

Фото: МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар в многоквартирном жилом доме произошел в поселке Железнодорожный городского округа Бор вечером 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. 

По данным спасателей, возгорание было ликвидировано на площади 625 "квадратов". Тушением занимались 16 человек с использованием пяти единиц техники. 

В результате инцидента никто не пострадал. Причину возникновения пожара установят дознаватели. 

Сообщалось, что более 70 техногенных пожаров устранили в Нижегородской области за неделю. 

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Теги:
Бор Пожар
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