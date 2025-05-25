Многоквартирный жилой дом сгорел на 625 кв. метрах в Борском округе

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Крупный пожар в многоквартирном жилом доме произошел в поселке Железнодорожный городского округа Бор вечером 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным спасателей, возгорание было ликвидировано на площади 625 "квадратов". Тушением занимались 16 человек с использованием пяти единиц техники.
В результате инцидента никто не пострадал. Причину возникновения пожара установят дознаватели.
Сообщалось, что более 70 техногенных пожаров устранили в Нижегородской области за неделю.
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