Камеры выявили более тысячи нарушений на площади Революции в Нижнем Новгороде Общество

На площади Революции в Нижнем Новгороде продолжают работать комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. В пресс-службе регионал ного ГУ МВД раскрыли статистику по выявленным нарушениям.

Так, по данным полиции, за период с 1 января по 27 мая 2025 года камеры зафиксировали 1303 случая нарушений, связанных с несоблюдением запрета на остановку и стоянку транспортных средств. Все случаи квалифицированы по части 4 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

На основании зафиксированных данных были составлены административные материалы, а водителям направлены соответствующие уведомления.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать ПДД. В ведомстве подчёркивают, что автоматические комплексы продолжают работу в круглосуточном режиме.

Напомним, что в феврале 2025 года на площади Революции произошло резонансное смертельное ДТП: женщина погибла под колесами маршрутки. Момент наезда автобуса на пешехода попал на видео. Водителя маршрутки задержали и возбудили на него уголовное дело.