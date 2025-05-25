Утят спасли из открытого колодца на Деловой в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Трогательную историю спасения утят из колодца рассказал в своем телеграм-канале глава города Юрий Шалабаев.

Жители улицы Деловой в Нижнем Новгороде обратились в диспетчерскую службу городского водоканала с просьбой закрыть открытый ливневой колодец. По их словам, он представлял опасность для прохожих и животных.

Предполагается, что крышка люка была снята так называемыми "чёрными" ассенизаторами — нелегальными службами, занимающимися откачкой и сливом жидких отходов.

Бригада специалистов водоканала оперативно прибыла на место. Прежде чем закрыть люк, сотрудники провели визуальное обследование колодца.

Внутри они обнаружили шестерых утят, которые оказались в ловушке и не могли выбраться самостоятельно. Все птенцы были извлечены без повреждений и переданы местным жителям, которые пообещали о них позаботиться.

Ранее сообщалось, что кошку, которая повисла в окне 10-этажного дома, спасли в Нижнем Новгороде. Позже выяснилось, животное скончалось.