Утят спасли из открытого колодца на Деловой в Нижнем Новгороде

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Трогательную историю спасения утят из колодца рассказал в своем телеграм-канале глава города Юрий Шалабаев.
Жители улицы Деловой в Нижнем Новгороде обратились в диспетчерскую службу городского водоканала с просьбой закрыть открытый ливневой колодец. По их словам, он представлял опасность для прохожих и животных.
Предполагается, что крышка люка была снята так называемыми "чёрными" ассенизаторами — нелегальными службами, занимающимися откачкой и сливом жидких отходов.
Бригада специалистов водоканала оперативно прибыла на место. Прежде чем закрыть люк, сотрудники провели визуальное обследование колодца.
Внутри они обнаружили шестерых утят, которые оказались в ловушке и не могли выбраться самостоятельно. Все птенцы были извлечены без повреждений и переданы местным жителям, которые пообещали о них позаботиться.
Ранее сообщалось, что кошку, которая повисла в окне 10-этажного дома, спасли в Нижнем Новгороде. Позже выяснилось, животное скончалось.
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