Котята, спасенные из квартиры нижегородского живодера, ищут новый дом

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В Нижнем Новгороде ищут хозяев для котят, спасенных из квартиры нижегородского живодера. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда -Нижний Новгород".
"Двоим котятам по три месяца, еще одному исполнился месяц. Они игривые и очень общительные. Также мы ищем заботливых хозяев для взрослой кошки. Очень надеемся пристроить их в любящие семьи", - рассказала сотрудница центра.
Трехцветная кошка Бронза несмотря на непростую судьбу остается очень общительной и ласковой.
Трехмесячные котята попали в центре помощи бездомным животным в тяжелом состоянии. Но им удалось выздороветь и реабилитироваться. Сейчас они очень активны и готовы начать новую жизнь в любящих семьях.
Одному из спасенных малышей всего месяц.
Напомним, в апреле из-за жалоб жильцов дома на улице Надежды Сусловой и зоозащитников в квартире 48-летнего живодера в шинели были обнаружены истощенные животные, а также тела умерших собак.
Позже полиция также обнаружила останки животных в квартире матери нижегородца, которая оказалась преподавателем ННГУ. Вопрос о ее увольнении из вуза поставят в конце июня. Отца садиста, который с семьей не живет, из образовательного учреждения уже уволили.
По факту жестокого обращения с животными было возбуждено уголовное дело.
Всего в приют поступило около 15 кошек и котят из квартиры живодера. По словам представителей "Планеты Кошек", все животные были в тяжелом состоянии и заражены множеством инфекций.
Те, кто хочет подарить дом одному из спасенных котят, могут обратиться в "Планету Кошек". Также приюту можно помочь кормами и пеленками для животных.
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