Бездомному коту Лёвушке ищут хозяев в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде ищут хозяев для кота по кличке Лёвушка, которого недавно подобрали на улице. Трогательная история пушистого бездомыша появилась на одном из популярных онлайн-ресурсов по поиску животных.

Как рассказал автор объявления, он обнаружил Лёвушку на территории садоводческого товарищества. Кот сидел под лопухами во время проливного дождя. По словам мужчины, впервые он заметил животное еще осенью, а затем снова — уже весной. За это время шерсть у кота свалялась и испачкалась, а сам он выглядел истощенным.

Животное, судя по всему, давно живет на улице. Когда ему предложили еду, он съел всё до последней крошки. Тогда нижегородец решил не оставлять кота на произвол судьбы и отвез его в ветеринарную клинику — для осмотра, обработки от паразитов и кастрации.

"Пока я звонил и думал, что делать, он сидел у машины, не отходил ни на шаг, будто понимал, что сейчас решается его судьба. В одной из клиник согласились принять его. Я сказал: "Ну что, поехали?" — он сходил в туалет, запрыгнул на заднее сиденье и спокойно поехал со мной. Всю дорогу мы молчали. Я думал о том, какая у Лёвушки добрая душа, что он всё ещё верит людям. А он, наверное, думал, что я — его последний шанс", — написал автор.

Мужчина признался, что пообещал Лёвушке найти ему дом, в котором его будут любить и никогда больше не предадут. По его словам, кот смотрел на него у дверей клиники "умными, грустными жёлтыми глазами".

В объявлении нижегородец просит не судить Лёвушку по внешности — сейчас он неухожен, но это временно. Он уверен: совсем скоро кот преобразится и станет настоящим красавцем, достойным любящей семьи.

Сейчас Лёвушка находится под наблюдением ветеринаров. После завершения всех процедур ему предстоит найти новых хозяев, которые подарят ему заботу, тепло и спокойную жизнь.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде полицейские нашли еще одну квартиру с убитыми животными.