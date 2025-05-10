Георгиевская лента
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 мая 2025 11:09  [58] Одностороннее движение введут на проезде у Нижегородской ярмарки с 1 июня
15 мая 2025 11:04  [62] Свыше 9 млн россиян проголосовали за территории для благоустройства
15 мая 2025 11:00  [92] Бездомному коту Лёвушке ищут хозяев в Нижнем Новгороде
15 мая 2025 10:30  [102] Оборот наркотиков вырос на 51,1% в Нижегородской области
15 мая 2025 10:15  [148] Почти 70% нижегородцев удовлетворены качеством медпомощи
15 мая 2025 10:00  [134] ГАИ могут дать полномочия по аннулированию водительских прав по медпоказаниям
15 мая 2025 09:31  [147] Число взяточников выросло на 94,4% в Нижегородской области
14 мая 2025 20:00  [282] Центр культурного развития в Кстове достроят к осени
14 мая 2025 17:42  [447] Эксперты одобрили строительство трех домов по КРТ в Ольгине
14 мая 2025 17:26  [277] Прямое авиасообщение планируют открыть между Россией и Малайзией
Общество

Бездомному коту Лёвушке ищут хозяев в Нижнем Новгороде

15 мая 2025 11:00  [92] Общество
Бездомному коту Лёвушке ищут хозяев в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде ищут хозяев для кота по кличке Лёвушка, которого недавно подобрали на улице. Трогательная история пушистого бездомыша появилась на одном из популярных онлайн-ресурсов по поиску животных.

Как рассказал автор объявления, он обнаружил Лёвушку на территории садоводческого товарищества. Кот сидел под лопухами во время проливного дождя. По словам мужчины, впервые он заметил животное еще осенью, а затем снова — уже весной. За это время шерсть у кота свалялась и испачкалась, а сам он выглядел истощенным.

Животное, судя по всему, давно живет на улице. Когда ему предложили еду, он съел всё до последней крошки. Тогда нижегородец решил не оставлять кота на произвол судьбы и отвез его в ветеринарную клинику — для осмотра, обработки от паразитов и кастрации.

"Пока я звонил и думал, что делать, он сидел у машины, не отходил ни на шаг, будто понимал, что сейчас решается его судьба. В одной из клиник согласились принять его. Я сказал: "Ну что, поехали?" — он сходил в туалет, запрыгнул на заднее сиденье и спокойно поехал со мной. Всю дорогу мы молчали. Я думал о том, какая у Лёвушки добрая душа, что он всё ещё верит людям. А он, наверное, думал, что я — его последний шанс", — написал автор.

Мужчина признался, что пообещал Лёвушке найти ему дом, в котором его будут любить и никогда больше не предадут. По его словам, кот смотрел на него у дверей клиники "умными, грустными жёлтыми глазами".

В объявлении нижегородец просит не судить Лёвушку по внешности — сейчас он неухожен, но это временно. Он уверен: совсем скоро кот преобразится и станет настоящим красавцем, достойным любящей семьи.

Сейчас Лёвушка находится под наблюдением ветеринаров. После завершения всех процедур ему предстоит найти новых хозяев, которые подарят ему заботу, тепло и спокойную жизнь.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде полицейские нашли еще одну квартиру с убитыми животными.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные
Поделиться:
Новости по теме
13 мая 2025 09:13  [422] Нижегородцам запретили содержать дома более 120 видов животных
25 апреля 2025 16:46  [762] Число животных с бешенством стремительно сокращается в Нижегородской области
19 апреля 2025 11:43  [1922] Жителям Нижегородской области грозят штрафы за нарушения содержания животных
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
10 мая 2025 17:10Фоторепортаж: как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных