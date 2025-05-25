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Общество

Четыре ребенка вернулись в кровные семьи из нижегородских интернатов в 2025 году

30 мая 2025 19:40  [121] Общество
Четыре ребенка вернулись в кровные семьи из нижегородских интернатов в 2025 году

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Трое воспитанников интернатов Нижегородской области с начала года смогли вернуться к своим кровным родственникам. Еще двое детей обрели приемных родителей. Об этом сообщил министр социальной политики региона Игорь Седых.

По его словам, таких результатов удалось достичь благодаря внедрению в 2024 году новой региональной стратегии — концепции «Единой модели помощи детям». Она стала логическим продолжением федерального проекта «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4-х лет», инициированного Уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

«Никакое, даже самое современное учреждение не способно заменить ребенку семью», — отметил министр. — «Наша цель — не только значительно сократить число детей, живущих в интернатах, но и создать эффективную систему поддержки семей, оказавшихся в кризисной ситуации, чтобы не допустить разлучения с детьми. Для этого в регионе создан ресурсный центр “Дети в семье”».

На этой неделе в рамках реализации концепции в Нижегородской области прошел двухдневный семинар «Жизнь в интернате: взгляд изнутри». В мероприятии приняли участие 120 представителей органов опеки и социальной защиты населения.

Участники семинара посетили специализированные дома-интернаты для детей с особенностями развития, расположенные в Арзамасе и Нижнем Новгороде. В регионе функционируют три подобных учреждения, где проживают дети и молодые взрослые в возрасте от 4 до 35 лет.

Одной из ключевых площадок семинара стал Арзамасский дом социального обслуживания «Маяк», в котором сейчас живут 91 ребенок и молодой человек. По словам руководителя учреждения Евгении Габовой, с 2023 года ведется активная работа по возвращению воспитанников в семьи. За это время удалось найти родственников для 47 детей, 22 из них теперь регулярно навещают родные.

«За два года многое изменилось. Мы усилили медицинскую помощь, и 14 ребят смогли встать на ноги. Все дети учатся, гуляют, посещают театры, кино, кафе, бассейны. Волонтеры стали неотъемлемой частью их жизни — некоторые стали “персональными друзьями”. Но даже при всем этом интернат не может дать главного — любви и заботы близкого взрослого», — подчеркнула Габова.

Также участники семинара побывали в Автозаводском доме для детей «Надежда», где проживают 159 воспитанников с инвалидностью. За последний год в учреждении были пересмотрены индивидуальные программы развития, все дети зачислены в школы, установлены пандусы и закуплен специализированный транспорт. К работе с детьми привлекли около 100 волонтеров и 12 наставников.

По словам директора «Надежды» Сергея Горшкова, одним из ключевых достижений стало открытие учебно-тренировочного общежития. В нем восемь молодых людей с ментальными особенностями учатся жить самостоятельно в условиях, приближенных к реальным.

В реформировании системы детских учреждений активно участвуют и некоммерческие организации. Так, юристы АНО «Служба защиты прав» с 2021 года рассмотрели более 1,5 тысячи обращений, связанных с детьми.

«Проанализировав каждое обращение, мы поняли, что в большинстве случаев можно было бы помочь семье заранее — еще до попадания ребенка в интернат», — рассказала директор регионального отделения организации Екатерина Кантинова.

По итогам семинара участники договорились о дальнейшем взаимодействии. Основной акцент будет сделан на профилактике социального сиротства, поддержке семей с детьми-инвалидами и оказании помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В министерстве социальной политики региона напомнили, что с начала 2025 года увеличено ежемесячное вознаграждение для родителей, принявших на воспитание детей с инвалидностью 2-й и 3-й степени ограничения жизнедеятельности. Теперь выплаты составляют 30,5 и 40,7 тысячи рублей соответственно.

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Теги:
Дети Семья Социальная сфера
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