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Общество

Реновация Нижегородского училища-интерната стартует в 2025 году

18 марта 2025 09:00  [1] Общество

Фото: телеграм-канал Игоря Седых

В Нижегородском училище-интернате проведут ремонт и обновят образовательные программы. Планами по развитию уникального учреждение в своем телеграм-канале поделился министр социальной политики региона Игорь Седых. 

"Это единственное в системе социального обслуживания образовательное учреждение. Оно основано еще в 1943 году для солдат, получивших травмы на войне. Здесь их обучали новым востребованным профессиям, по которым они могли работать и развиваться в гражданской жизни", - написал он.

Сегодня здесь получают профессии ребята с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Обучение ведется по направлениям: делопроизводство, обработка цифровой информации и художник по дереву

Игорь Седых отметил, что посетил училище вместе с заместителем директора направления "Социальные проекты" АСИ Екатериной Никитиной и руководителем проектов по работе с маломобильными гражданами АНО "Проектный офис" Романом Пономаренко. Во время встречи с директором училища, гости обсудили концепцию реновации учреждения.

"Первый этап проекта стартует уже в этом году - ремонт общежития для студентов, системы пожарной сигнализации, входной группы, библиотеки, а также переоборудование бывшей водолечебницы под мастерскую предпринимательства", - поделился планами министр. 

В 2025 году на эти цели планируют потратить более 34 млн рублей, а в 2026-м ожидается закупка необходимого оборудования и мебели.

Обновление затронет и образовательный процесс. Планируется ввести краткосрочные программы профессионального обучения по востребованным на рынке специальностям с гарантией дальнейшего трудоустройства, таким как работник торгового зала, кассир, рабочий зеленого хозяйства, цветовод, швея и др.

"Будем повышать качество образования и расширять возможности обучающихся. Главная цель изменений - дать людям с инвалидностью необходимые навыки, которые помогут им успешно трудоустроиться и самостоятельно обеспечивать себя в будущем", - написал он.

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Теги:
Игорь Седых Инвалиды Социальная сфера
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