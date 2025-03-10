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Общество

Нижегородских школьников из многодетных семей обеспечат бесплатными обедами

20 марта 2025 14:18  [62] Общество
Нижегородских школьников из многодетных семей обеспечат бесплатными обедами

Дети из многодетных семей в Нижегородской области смогут получать бесплатное горячее питание в школах. Соответствующий законопроект уже подготовлен и внесен на рассмотрение, сообщил председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин в ходе интернет-конференции ИА "НТА-Приволжье".  

Сейчас документ проходит доработку, а его окончательное принятие запланировано на весну. Если закон утвердят, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.  

На данный момент горячее питание получают:  все ученики младших классов (1–4), дети с ОВЗ, воспитанники школ-интернатов и кадетских корпусов, дети из малоимущих семей, дети военнослужащих, участвующих в СВО.

Отметим, что отдельные муниципалитеты вводят дополнительные меры поддержки. Так, в Нижнем Новгороде бесплатное питание предоставляется: многодетным семьям, получающим пособие на ребенка за счет областного бюджета, семьям, чей доход превышает прожиточный минимум (16 669 рублей) не более чем на 3 тысячи, детям, чьи родители — инвалиды I или II группы, детям сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, членам семей участников СВО.

Напомним, в регионе сейчас живут более 34 тысяч многодетных семей.

Ранее сообщалось, что в 2025 году льготные категории школьников смогут продолжить получать бесплатное питание после 18 лет.

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Теги:
Законодательное собрание Многодетные семьи Школы
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