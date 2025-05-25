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Общество

Почти на 50% выросло число пострадавших от клещей в Нижегородской области

30 мая 2025 16:30  [91] Общество
Почти на 50% выросло число пострадавших от клещей в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано 3376 случаев их присасывания к людям. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора по состоянию на 29 мая.

Среди пострадавших — 1058 детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зафиксировано 2286 обращений, прирост составил 47,7%.

Наибольшее число укусов зарегистрировано в Бору (246 случаев), Дзержинске (214) и Ветлужском округе (121). В Нижнем Новгороде чаще всего клещи нападали в Автозаводском районе (259 случаев), а также в Ленинском и Приокском.

Чаще всего клещи атаковали людей на садово-огородных участках — в 23% случаев, а также в сельской местности — в 21%.

Специалисты исследовали 3397 клещей. В 577 из них были выявлены возбудители опасных инфекций. В частности, 12 клещей оказались носителями вирусного энцефалита, 487 — боррелий, 68 — анаплазмы, 10 — эрлихий.

Противоклещевой иммуноглобулин был введён 590 пострадавшим, из которых 572 — дети.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у 11-летнего ребёнка.

Ранее специалисты назвали районы Нижегородской области, где чаще всего на людей нападают клещи.

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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