Почти на 50% выросло число пострадавших от клещей в Нижегородской области

Фото:
В Нижегородской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано 3376 случаев их присасывания к людям. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора по состоянию на 29 мая.
Среди пострадавших — 1058 детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зафиксировано 2286 обращений, прирост составил 47,7%.
Наибольшее число укусов зарегистрировано в Бору (246 случаев), Дзержинске (214) и Ветлужском округе (121). В Нижнем Новгороде чаще всего клещи нападали в Автозаводском районе (259 случаев), а также в Ленинском и Приокском.
Чаще всего клещи атаковали людей на садово-огородных участках — в 23% случаев, а также в сельской местности — в 21%.
Специалисты исследовали 3397 клещей. В 577 из них были выявлены возбудители опасных инфекций. В частности, 12 клещей оказались носителями вирусного энцефалита, 487 — боррелий, 68 — анаплазмы, 10 — эрлихий.
Противоклещевой иммуноглобулин был введён 590 пострадавшим, из которых 572 — дети.
На сегодняшний день в регионе зарегистрировано два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у 11-летнего ребёнка.
Ранее специалисты назвали районы Нижегородской области, где чаще всего на людей нападают клещи.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+