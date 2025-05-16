Нижегородцы стали чаще делать прививки от гриппа и клещевого энцефалита

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Жители Нижегородской области стали активнее проходить вакцинацию от гриппа и клещевого энцефалита. Об этом сообщил в своём телеграм-канале главред медицинского издания "Стационар Пресс" Алексей Никонов со ссылкой на данные Росстата.
Так, по итогам 2024 года прививку от гриппа получили 1 527 079 нижегородцев. Для сравнения, в 2023 году было вакцинировано 1 410 112 человек. Существенный рост отмечен и среди детей и подростков — количество привитых увеличилось с 323 тысяч до 380 тысяч за год.
Также наблюдается повышение интереса к вакцинации от клещевого энцефалита. В 2024 году около 5 тысяч жителей региона сделали первую прививку, а плановую ревакцинацию прошли более 6700 человек.
Ранее сообщалось, что более тысячи нижегородцев пострадали от укусов клещей в 2025 году.
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