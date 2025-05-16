Нижегородцы стали чаще делать прививки от гриппа и клещевого энцефалита Общество

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижегородской области стали активнее проходить вакцинацию от гриппа и клещевого энцефалита. Об этом сообщил в своём телеграм-канале главред медицинского издания "Стационар Пресс" Алексей Никонов со ссылкой на данные Росстата.

Так, по итогам 2024 года прививку от гриппа получили 1 527 079 нижегородцев. Для сравнения, в 2023 году было вакцинировано 1 410 112 человек. Существенный рост отмечен и среди детей и подростков — количество привитых увеличилось с 323 тысяч до 380 тысяч за год.

Также наблюдается повышение интереса к вакцинации от клещевого энцефалита. В 2024 году около 5 тысяч жителей региона сделали первую прививку, а плановую ревакцинацию прошли более 6700 человек.

Ранее сообщалось, что более тысячи нижегородцев пострадали от укусов клещей в 2025 году.