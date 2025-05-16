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Общество

Нижегородцы стали чаще делать прививки от гриппа и клещевого энцефалита

17 мая 2025 17:00  [55] Общество
Нижегородцы стали чаще делать прививки от гриппа и клещевого энцефалита

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижегородской области стали активнее проходить вакцинацию от гриппа и клещевого энцефалита. Об этом сообщил в своём телеграм-канале главред медицинского издания "Стационар Пресс" Алексей Никонов со ссылкой на данные Росстата.

Так, по итогам 2024 года прививку от гриппа получили 1 527 079 нижегородцев. Для сравнения, в 2023 году было вакцинировано 1 410 112 человек. Существенный рост отмечен и среди детей и подростков — количество привитых увеличилось с 323 тысяч до 380 тысяч за год.

Также наблюдается повышение интереса к вакцинации от клещевого энцефалита. В 2024 году около 5 тысяч жителей региона сделали первую прививку, а плановую ревакцинацию прошли более 6700 человек.

Ранее сообщалось, что более тысячи нижегородцев пострадали от укусов клещей в 2025 году.

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Теги:
Вакцинация Клещи Медицина и здоровье
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