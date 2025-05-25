Число обращений в скорую из-за жары стремительно растет в Нижегородской области

В Нижегородской области отмечен рост обращений в службу скорой медицинской помощи из-за устойчивой жаркой погоды.
Как сообщает телеграм-канал "Бокал прессека", медики фиксируют всплеск числа вызовов, связанных с ухудшением самочувствия на фоне высоких температур и активного солнца.
По данным региональных служб, ежедневно бригады скорой помощи получают около 300 вызовов, связанных с резким ухудшением состояния людей в общественных местах и на улице.
Специалисты отмечают, что чаще всего пациенты жалуются на резкие скачки артериального давления, головокружение, предобморочные состояния и кратковременную потерю сознания — так называемое синкопе. Все эти симптомы связаны с сосудистыми реакциями организма на жару выше 30 градусов и повышенную солнечную активность.
За последние трое суток от жары пострадали 38 человек, в том числе шестеро детей. Из них 16 пациентов были госпитализированы в дежурные терапевтические стационары. Еще двенадцати пострадавшим помощь оказали на месте, а десять человек отказались от госпитализации.
Ранее нижегородцам напомнили о том, как себя вести во время аномальной жары.
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