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Происшествия

Пожар на Пермякова в Нижнем Новгороде локализован на площади 900 кв. метров

30 мая 2025 17:43  [124] Происшествия
Пожар на Пермякова в Нижнем Новгороде локализован на площади 900 кв. метров

Фото: МЧС по Нижегородской области

Пожар на улице Пермякова в Нижнем Новгороде был локализован на площади 900 кв. метров в 17:00 30 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. 

Напомним, что возгорание в девятиэтажном жилом доме на Автозаводе произошло примерно в час дня. Сначала полыхали несколько балконов на разных этажах. Вскоре огонь перекинулся на квартиры. 

В результате один человек погиб, еще шесть госпитализированы. 

По данным МЧС, огнем повреждено 13 квартир. Ликвидация последствий продолжается. 

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Теги:
Автозаводский район МЧС Пожар
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