Пожар на Пермякова в Нижнем Новгороде локализован на площади 900 кв. метров

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Пожар на улице Пермякова в Нижнем Новгороде был локализован на площади 900 кв. метров в 17:00 30 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Напомним, что возгорание в девятиэтажном жилом доме на Автозаводе произошло примерно в час дня. Сначала полыхали несколько балконов на разных этажах. Вскоре огонь перекинулся на квартиры.
В результате один человек погиб, еще шесть госпитализированы.
По данным МЧС, огнем повреждено 13 квартир. Ликвидация последствий продолжается.
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