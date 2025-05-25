Пожар на Пермякова в Нижнем Новгороде локализован на площади 900 кв. метров Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Пожар на улице Пермякова в Нижнем Новгороде был локализован на площади 900 кв. метров в 17:00 30 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Напомним, что возгорание в девятиэтажном жилом доме на Автозаводе произошло примерно в час дня. Сначала полыхали несколько балконов на разных этажах. Вскоре огонь перекинулся на квартиры.

В результате один человек погиб, еще шесть госпитализированы.

По данным МЧС, огнем повреждено 13 квартир. Ликвидация последствий продолжается.