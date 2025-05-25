МЧС сообщило о погибшем при пожаре на Пермякова в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Один человек погиб при пожаре в девятиэтажке на улице Пермякова 30 мая. В МЧС поделились уточненной информацией по поводу происшествия в Нижнем Новгороде.

Изначально сообщалось, что на пожаре пострадали четверо, включая девочку-подростка. Ее госпитализировали. Также была информация об одном спасенном.

Позже выяснилось, что пострадавших больше. По данным МЧС, госпитализированы пятеро взрослых и ребенок.

Тушение пожара продолжается. По состоянию на 16:52, ликвидацией возгорания занимаются 109 огнеборцев, используется 37 единиц техники.

Напомним, что в школе №190 откроют ПВР.