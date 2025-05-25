МЧС сообщило о погибшем при пожаре на Пермякова в Нижнем Новгороде

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Один человек погиб при пожаре в девятиэтажке на улице Пермякова 30 мая. В МЧС поделились уточненной информацией по поводу происшествия в Нижнем Новгороде.
Изначально сообщалось, что на пожаре пострадали четверо, включая девочку-подростка. Ее госпитализировали. Также была информация об одном спасенном.
Позже выяснилось, что пострадавших больше. По данным МЧС, госпитализированы пятеро взрослых и ребенок.
Тушение пожара продолжается. По состоянию на 16:52, ликвидацией возгорания занимаются 109 огнеборцев, используется 37 единиц техники.
Напомним, что в школе №190 откроют ПВР.
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